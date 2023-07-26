台中日月千禧24F極炙牛排館獻出精炙純釀父親節套餐

父親節即將到來，不免俗的要帶爸爸吃一頓大餐，好好慰勞辛勞的父親大人，台中日月千禧酒店24F極炙牛排館8月8日午、晚餐時段獻出精炙純釀父親節套餐，點用此套餐除享加購泰國FULLMOON滿月精釀啤酒88折，再贈慕赫16年單一麥芽威士忌一杯(約15ml)。

日本國產F1混血和牛菲力&A5日本宮崎和牛紐約客雙拼組合。圖／台中日月千禧酒店提供

24F極炙牛排館8月8日午、晚餐時段獻出精炙純釀父親節套餐，菜單設計以適合男性佐酒的濃厚風味為主軸。主餐部分除了西班牙頂級橡實伊比利帶骨豬排、紐西蘭帶骨小羔羊里肌、美國極佳級菲力、美國極佳級肋眼牛排、加拿大波士頓活龍蝦(600g)五款人氣排餐外，更推出結合兩款牛排日本國產F1混血和牛菲力(3oz) & A5日本宮崎和牛紐約客(3oz)的雙拼組合，可一次品嚐到口感較有嚼勁，肉香濃郁、油花細膩而均勻的A5日本宮崎和牛紐約客，以及肉質柔嫩多汁、油花恰到好處、鮮美不油膩的日本國產F1混血和牛菲力。

法式鴨肝肉派。圖／台中日月千禧酒店提供

此外，開胃小品「鮭魚韃靼」取新鮮鮭魚以甜菜根、玫瑰鹽、柳橙皮調味後切丁，並加入烏魚子、酸奶、及檸檬酒提升風味層次，搭配上薄脆塔殼入口，更添口感豐富度。前菜「法式鴨肝肉派」主要運用低溫烘烤烹調技術製成，將白蘭地香氣完美融入鴨胸、鴨肝之中，佐搭清爽的鳳梨莎莎醬及秘製無花果、創造出驚喜風味。

南非鮑魚黃金雞湯。圖／台中日月千禧酒店提供

湯品「南非鮑魚黃金雞湯」湯頭融合雞高湯、海鮮高湯的精華，搭配上南非鮑魚、經奶油煎烤的醬味蘿蔔及昆布鹽，入口鮮甜濃郁。

悶煎時令鮮魚。圖／台中日月千禧酒店提供

其他菜色還包括肥美細嫩、口味和諧的「悶煎時令鮮魚」，並搭配蓬鬆濕潤、酒香四溢的法式經典甜點「蘭姆巴巴」，以及咖啡或茶，依主菜選擇每人2,880元〜4,080元。禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康

蘭姆巴巴。圖／台中日月千禧酒店提供

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