藝術家王小松 獲邀展出2023年成都雙年展

2023成都雙年展於7月16日在成都市美術館盛大開幕，寶吉祥藝術中心合作藝術家王小松獲邀參展，這次展出有來自22個國家及地區的235位藝術家共計476件參展作品，以「時間引力」為題，展覽依主題分為「瞬間永恆、瞻星成夢、存在遙望、空間感知、凝視之思、未來考古、大地回聲、心之所向、星鏈計畫」等九大區塊，作品類型涵蓋繪畫、雕塑、影像、裝置等多種類型，為觀眾帶來世界級的藝術盛會。

寶吉祥藝術中心合作藝術家王小松做品展出於成都市美術館，其《多維度》系列作品既非平面也非立體。他突破傳統的二維平面，跳脫空間在其中創作。簡潔奔放的色彩隨不同觀看角度變換光影，強烈的視覺效果傳達藝術家對於這個時代普遍的感官體驗與感受。我們能透過他猛烈的畫面肌理與富含哲思的命名，感受到他的情懷以及自生活與社會中提煉出高貴而不可見的藝術精神。

王小松的藝術成就受到廣泛關注與肯定，不僅中國美術館館長范迪安與知名藝評家高名潞對王小松抱持高度評價，著名的策展人貝婭特・萊芬莎特也曾以〈顏色，作為戰鬥地帶〉專文闡述王小松強烈的繪畫作品。

時間引力──2023 成都雙年展

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