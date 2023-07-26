《點亮品牌之光》新書發表會 許許願捐贈10萬給角兒協會

「優識文化youstory」是一家網路新媒體公司，專門挖掘採訪台灣在地具有特色、有故事性的企業、職人與社福團體，並將他們的故事報導合輯出版成《點亮品牌之光》系列叢書。這一次《點亮品牌之光4》將與第2、3輯共同於7月24日下午1點30分，在「大直典華」擴大舉辦聯合新書發表暨品牌交流會。

被收錄在《點亮品牌之光》第2輯的受訪嘉賓許許願展夢文教協會，與優識文化長期合作捐贈書本給偏鄉地區及各大院校。從關愛兒幼做起，向上及於社會耆老、擴大協助弱勢與偏鄉，兼顧社會公平與公益的落實，在這一次《點亮品牌之光》新書聯合發表會上，許許願特別捐贈了10萬元給花蓮縣角兒公益愛心協會，再一次落實「遠愛偏鄉」的資助計劃。最後理事長許懷泉還特別以「許許願，夢想一定會實現」勉勵所有會場的來賓。

許許願展夢文教協會慷慨捐助10萬元給花蓮縣角兒愛心公益協會。優識文化/優報導

活動當天出席的貴賓有中華民國全國商業總會理事長許舒博、常務王權宏及國立臺北科技大學校會總會長張啟城。其中許舒博不僅是這一次與會特別貴賓，也是《點亮品牌之光3》的受訪嘉賓。他表示，願以自身的參與來鼓舞更多的企業加速朝向優質品牌之路邁進，讓有夢的人， 乘翅飛翔。

此次活動旨在聚集所有《點亮品牌之光》的舊雨新知，透過新書聯合發表暨交流見面會，促進跨域合作機會。活動內容除了貴賓致詞、品牌客戶分享，還特別安排前台北科技大學教授許淙慶博士給予專題講座 ——《 農業碳匯ESG反轉氣候變遷》，得到熱烈迴響，以及書中各品牌優質企業創辦人齊聚一堂，共舉盛宴，現場氣氛熱絡。

優識文化為《點亮品牌之光》新書舉辦發表分享會，反應熱烈、交流熱絡。 優識文化/優報導

優識文化社長林俊杰提到《點亮品牌之光》這本書是想透過文化紙媒將每一個創業家的夢想故事傳送到每一個角落，讓企業價值能被更多人看見。林社長認為創辦人就是品牌的最佳代言人，這對資源相對有限、又不擅長包裝自己的中小企業而言，是一個可以形塑品牌形象、建立顧客認同的機會。書中的故事都是以品牌主裡人為主角，用敘述故事的方式闡述自己的奮鬥歷程與經營理念，個個精彩、各有特色。透過此次活動，除了可以建立《點亮品牌之光》顧客們更緊密的聯繫，促進彼此交流與合作，也是優識文化協助中小企業創造企業價值的初衷—— 搭建「品牌共享，跨域合作」平台，提供更多異業合作機會，讓彼此共榮共好。