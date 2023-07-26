最大的小公司 創造2023年最亮眼的營收

你有投資嗎? 從投資人最關切的今年Q1財經報導中，看到國內外許多產業龍頭企業，隨著疫情解封整體表現卻不如預期，如亞馬遜大幅虧損，社群龍頭Meta裁員萬人。在整體市場經濟退浪潮時，唯有最精實穩健的公司能持續成長，而異軍互動以「遊戲電商化的經營模式」在遊戲產業裡向下扎好馬步，從遊戲競爭激烈的紅海中開闢出一片藍天。

獨到眼光培養HTML5市場，打造跨裝置的遊玩環境

2015年異軍互動娛樂成立之際，在眾多遊戲類型中選擇以HTML5網頁遊戲為主要經營目標，藉著HTML5網頁遊戲能跨裝置遊玩的優勢，即便當時手機遊戲大盛其道，大環境下各家遊戲公司紛紛投入開發App，搶占玩家的手機容量，異軍互動依舊堅持最初的信念，這七年來專注經營HTML5網頁遊戲市場。

與龍頭企業聯手抓住用戶眼球，成為遊戲電商化的先行者

異軍互動娛樂與中國信託金融集團、YAHOO、全家便利商店、LINE等，各大產業龍頭企業合作，創建專屬品牌的數位內容平台，依據不同合作企業的用戶喜好，透過「遊戲電商化」的經營模式，規劃符合企業用戶的線上學習課程、遊戲、雜誌和各類書籍等豐富的數位內容，加深用戶對品牌的黏著度與好感度。

在2021年也因為台灣疫情日趨嚴重，三級防疫政策使人們必須開始適應長時間待在家中，整體生活型態也有著重大改變。以往下班後才是上網顛峰時間，而在疫情期間，整天都是上網高峰，宅在家中最常在網路上使用前三名項目分別為購物、遊戲、追劇，疫情紅利讓宅經濟相關營收大幅成長，異軍互動娛樂掌握此趨勢，不僅站上營收高峰，更是引進許多好的HTML5遊戲產品，讓Y5平台成為全球繁體版最大HTML5遊戲平台。

疫情紅利消退，營收還逆勢成長

2022年下半年，在疫情線上紅利大幅消退的嚴峻現況中，異軍互動娛樂藉由串聯多種產業合作發展策略，以及平台上提供更具遊戲性甚至是知名經典IP的HTML5遊戲，讓異軍互動娛樂在2023年Q1相較去年Q1成長28％，2022全年營收成長20％突破年營收億元的大關，今年4月，單月營收更再創新高，在營收屢創高峰開紅盤時刻，異軍互動娛樂會持續提供更多不同類型的HTML5遊戲，在平台上讓不同類型的玩家，都可以找到自己所喜歡的遊戲，真正落實「遊戲電商化」經營。

異軍互動娛樂以遊戲電商化經營的先行者自居，深知《品牌》是企業永續經營的必備條件，尤其足以肩負起HTML5遊戲的領頭責任，用心耕耘台灣市場之餘，心中不忘廣大的海外遊戲市場。在2023年目標朝向擦亮《全球繁體版最大HTML5遊戲平台》品牌前進，同時與國際遊戲產業擴大接軌，無論是國際遊戲研發商、國際金流廠商合作，都是該公司非常歡迎的合作夥伴，以透過精準分析遊戲平台資料，用數據輔助開發海外龐大遊戲商機。

異軍互動娛樂的遠景是從台灣遊戲界出發，透過數位科技串接全世界每一個喜歡玩遊戲的玩家，讓所有人能隨時進入喜愛的遊戲情景裡，打造一個全世界最大的無國界跨裝置遊戲世界，無論你身處何處，只要連上網都能提供上百款精彩有趣的遊戲。異軍互動娛樂官網：https://www.xforce-games.com.tw/