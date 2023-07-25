32按摩 專屬按摩規劃師 瞄準高端市場

32按摩 開創於新北永和地區三年按摩品牌，並於今年四月進軍台北中山一級戰區，品牌特邀請獲獎無數的蔡東霖名設計師操刀設計，以原始自然工業風格裝潢設計，營造人體氣血脈絡的行走及骨骼肌肉設計理念置入於空間設計中，隱喻著身體與空間將回到最自然的運行、活化健康的本質。

32按摩 首創全台唯一專屬自己的按摩規劃師及提倡五循環健康管理概念，將消費群眾鎖定於精準的高端客戶，客戶中不乏有董事長、醫護人員、企業高管、演藝人員、運動訓練員、職業上班族等；近年來台灣已進入樂齡銀髮生活，國人對於運動保健，身體保養觀念越來越重視，因此專業的按摩規劃師必須從五循環概念做起，每一個人的身體結構及狀況都不同，運用每次的「身體體態評估」、「課程建議方向」、「按摩施作調整」、「肌肉恢復彈性」、「定期按摩保養」，等五項循環步驟為長期緊繃的肌肉、失衡的張力、骨骼平衡調整、睡眠品質不佳及欲提昇運動效能需求的群眾，提供專屬自己的完整按摩規劃內容。

32按摩在從業師資上挑選極為嚴格，而師資背景更是32按摩的一大特色，人才不僅運用體育系、運保系、健身教練、運動防護員等職人背景外，更聘請業界指油按摩名師打造專業師資陣容，32按摩不斷推動全體師資技能的提升， 以共好的價值觀，打造成所有師資的加薪及福利，並減少上班時間，與定期進修培訓計畫，使公司與專業師資團隊共同全速前進成長，共創未來不被AI系統取代的新創按摩終身產業。

32按摩推出「全定製運動調理按摩」及「全身基礎指油壓按摩」兩項課程，皆以肌肉解剖概念出發，從淺層至深層肌肉軟組織中，分別搭配全身指油壓、運動按摩、筋膜刀、關節鬆動與伸展、刮痧拔罐等技法，解除糾結的肌肉痠痛，使身體恢復最自然的初始狀態，進而保持身體平衡與身心靈健康。

目前32按摩更計劃於2024年起，將陸續於六都執行拓點計畫，及按摩管理師資培訓計畫，培訓更多專業按摩管理師，與品牌共創按摩高端市場，讓保養及健康生活將不再是遙不可及的事情。

董事長的話

32按摩品牌初心以精緻的高端服務為宗旨，誠信態度為根本，專業課程為支撐，優良師資為核心，最終真正推廣健康體態的優質生活。

以獨創五循環健康管理步驟，鎖定高端市場民眾對於身體保養觀念的重視與需求，打造身體保養的專屬按摩規劃師，在五循環健康管理打造下，使身體保持輕盈且美好體態。

未來品牌將持續不斷要與社會公益做結合，讓按摩師的專業技能走入樂齡銀髮民眾，教導如何簡單自我放鬆身體緊繃感，共同打造銀髮保養的觀念。

尤執行長的話

顧客常見的肩頸痠痛、腰痛不舒服，大多源自於身體長時間維持同個姿勢，忘記讓肌肉短暫休息，日積月累後導致肌肉緊繃或結構失衡，出現代償現象，建議適度運動、補充水分、充足睡眠、核心訓練都能有效減輕身體肌肉壓力的負擔，使肌肉保持良好彈性，恢復健康體態平衡！

陳總經理的話

現代人總過著忙碌且高壓的生活，但總要有一個讓身體休息、喘口氣的地方，32按摩秉持【助人】的職人精神，品牌與團隊不斷持續精進專業技能，希望帶給需要放鬆的民眾有最好的按摩選擇。

台北 中山館： 台北市大同區承德路一段68號5樓

頂溪 創始館： 新北市永和區永和路二段32號3樓

永安 調理館： 新北市永和區中和路419號15樓

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