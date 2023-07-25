美國雞肉免費吃！還有精美好禮送不完

美國家禽蛋品出口協會推出家樂福的限店合作，於7月29日在SUMMER PASAR【盛夏市集】擺攤，透過多元推廣的方式讓大家更認識美國雞肉。

美國家禽在盛夏的南國市集，拉近與消費者的距離，與家樂福攜手推廣美國雞肉

當天市集，提供了限量500份的免費雞肉供消費者享用，在逛市集逛到累時，再搭配涼涼的飲料，好不快活！同時也搭配家樂福，祭出滿額贈活動，當天只要購買美國雞肉，就送限量精美杯套，讓民眾在酷暑假期不僅留下美好的回憶，還能滿載而歸。

美國家禽蛋品出口協會為一非營利性質之組織，受美國農業部委託，將美國家禽與蛋品推廣到世界各地。美國肉雞在不同飼養階段，對於營養需求也大不同，美國農民會因應肉雞對營養素不同的需求作出調節。 在營養方面，玉米和大豆粕是提供蛋白質與熱量兩項營養的主要來源，飼料中亦會添加肉雞所需之維生素、礦物質、胺基酸等營養素。

美國養雞協會(National Chicken Council, NCC)研究報告指出，2010年至2022年中，美國肉雞以及相關行業對於環境、社會福祉方面的影響過程中，逐年有顯著的改善。美國家禽蛋品出口協會同時也秉持著「環境永續、社會參與、企業承諾」，對社會及環境的永續發展有所貢獻。

美國雞肉屠宰場強制執行HACCP食品安全管理制度，全面要求業者識別潛在的食品安全危害，並採取措施來減少或消除這些危害風險，並在屠宰後短時間內採最先進的超低溫急速冷凍法，將生鮮雞肉的多汁及營養鎖在雞肉中，讓雞肉口感更加美味可口。這不僅保障全民都能吃到安全、優質、鮮嫩、美味、營養的食物，更是兼具生態教育永續精神的展現。

📍市集地點

【家樂福｜高雄成功店】

高雄市前鎮區中華五路1111號