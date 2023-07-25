重新定義龍舌蘭酒的魅力「蝴蝶加濃墨西哥龍舌蘭」驚艷上市

由100%墨西哥藍色龍舌蘭製造的「Butterfly Cannon蝴蝶加濃」龍舌蘭酒正式在台發表上市，這款獨特而有故事性的墨西哥龍舌蘭酒。名字靈感源自於帝王蝶的遷徙、此為非常壯觀的現象，每年帝王蝶都會從美國飛到墨西哥過冬。然而隨著環境與氣候變遷的加劇，帝王蝶的生存條件面臨著巨大的威脅。總代理宏盛酩品總經理張德武表示，

「Butterfly Cannon蝴蝶加濃」龍舌蘭酒代表了對大自然的敬意與關懷，同時提供了一種獨特的風味體驗。共有銀鑽、粉鑽以及藍鑽三個風味，這令人眼睛一亮的新品牌將重新定義消費者對於傳統龍舌蘭酒的印象無論純飲、凍飲或是調酒，都能為消費者帶來全新的感官體驗。

張德武指出，「蝴蝶加濃墨西哥龍舌蘭」是精選最優質100%藍色龍舌蘭植物，並採用傳統及現代的釀造工藝，融合創新的理念，打造出這款獨特的墨西哥龍舌蘭系列。傳統上，喝龍舌蘭常見的方式是將檸檬片沾鹽巴，然後迅速喝下龍舌蘭酒，以平衡其獨特的風味。然而，蝴蝶加濃龍舌蘭決定改變這種方式，提供一種全新的飲用體驗。經過精心製作，口感滑順且不嗆辣，不再需要檸檬和鹽巴的陪伴。消費者可以直接享受到其豐富而細膩的口感，並感受到龍舌蘭的風味深度。除了純飲外，蝴蝶加濃龍舌蘭也放眼調酒界。其獨特的口感和風味使其成為創作各種精彩調酒的理想選擇。調酒師可以根據自己的創意和喜好，將蝴蝶加濃龍舌蘭與其他酒類、果汁和調味品相結合，創作出無數令人驚艷的調酒作品。這種新的搭配方式為品味家們帶來了更多可能性，並將龍舌蘭的魅力展現得更加多樣化和豐富。

「蝴蝶加濃墨西哥龍舌蘭」銀鑽（The Butterfly Cannon-silver），舊世界傳統結合新式界現代生產技術，帶來了清新爽口、不嗆辣的香氣口感。酒精度：40%、容量：750ml，建議售價：1,050元。業者提供

「蝴蝶加濃墨西哥龍舌蘭」粉鑽(The Butterfly Cannon– Rose)於酒液浸泡葡萄柚皮，使其具有天然的粉紅色。酒精度：35%、容量：750ml，建議售價：1,050元。業者提供

「蝴蝶加濃墨西哥龍舌蘭」藍鑽(The Butterfly Cannon–Blue)於酒液放入蝶豆花及甜菜根萃取物，使其具有天然的藍紫色。酒精度：35%、容量：750ml，建議售價：1,050元。業者提供

其中，「蝴蝶加濃墨西哥龍舌蘭」銀鑽系列經過精心熟成，融合了溫暖的Anejo tequila風味、烘烤、橡木桶和香草的香氣。口感乾淨清爽，濃郁卻不嗆辣，並且不帶有濃重的植物味，尾韻滑順，令人留下深刻印象。而粉鑽系列以其迷人的外觀和令人驚豔的口味吸引消費者目光。這款龍舌蘭酒以宛如夏日粉紅玫瑰花瓣的色澤為特色，帶來令人驚豔的葡萄柚皮和新鮮柑橘的香氣。口感清爽，展現出清新的柑橘果香，尾韻清爽又多汁悠長。另外藍鑽系列以其引人注目的天然紫羅蘭色澤和獨特香氣成為烈酒愛好者的新寵。這款龍舌蘭酒散發出新鮮橙橘的香氣，口味濃郁清爽，結合了柑橘和仙人掌的香氣，並融合了各種熱帶水果如草莓、西瓜的風味。

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