神之水健康生活館歡慶父親節推出12期分期

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氫廣泛存在於大自然中，它有助於減少自由基產生，也具有非常卓越之抗氧化作用。氫的抗氧化能量是輔酶Q10的863倍、兒茶素的290倍、維他命C的176倍、維他命E的431倍、多酚類221倍，就讓我們來介紹氫的抗氧化原理。2016年日本厚生省將吸氫氣做為先進醫療B類，在2021東京奧運使用氫與氫水做為讓運動員恢復的方案，而在2020年中國將3,000台氫氣機投入新冠肺炎臨床治療中。

神之水健康生活館自成立以來，執行長鐘國彬不斷推廣氫的好處，研發氫氣機、氫水機、養生健康家電，與竹林寺菩薩結緣，發願幫助更多的人，並堅持用99.995％最純粹的氫，符合美國FDA食品級氫氣標準99.995％氫純度，才能吸得放心，喝得安心。健康才是留給自己最大的財富，同時也是給予最關愛之人的最大禮物。

神之水健康生活館歡慶父親節推出優惠享12期分期。業者/提供



神之水健康生活館為父親節推出特別優惠，推出300cc行動氫氣機優惠方案，原價88000,父親節特價69900，再享12期無息分期付款，即日起至8月底止，即可享有最先進的氫保健科技，像呼吸一樣無負擔的健康，連價格也讓您輕鬆無負擔，更多氣量，更低價格，絕對是市面上最高CP值的氫氣機選擇，附贈旅行收納包與氫水攪拌杯，可製作高純度氫水，給您全方位的「氫」鬆生活。