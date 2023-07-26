疫情結束 卻是不少人背債人生的開始

新冠疫情宣告結束的首次暑假，國人出國意願高漲，桃園機場暑假客運量上看650萬人次。但幾家歡樂幾家愁，未能出國旅遊的家庭也佔下大多數，由於疫情期間，許多工作量能下降，也導致許多家庭的工作收入受到衝擊，甚至需要靠政府補助或貸款才能維持開銷。恆生金融股份有限公司創辦人林秀錞表示，疫情期間來諮詢貸款的人數是往年的二到三倍，大部分都是需要申貸週轉金來應付原本工作少領到的薪資，才能勉強度日子。

協助不少人負債的恆生金融科技股份有限公司旗下的TW-EZloan台灣簡單貸，在今年接到許多因為疫情影響生計，需要申辦貸款的案例，甚至有客戶是原本在疫情期間貸款苦撐，名下已經有好幾筆貸款要繳，結果繳不出月付金，需要透過台灣簡單貸的規劃師協助理債。林秀錞指出，類似的狀況在今天六月後特別明顯，許多客戶的貸款月付金已經逼近於月收入，形同資金的慢性中毒，直到戶頭的資金減少到無法負荷時，才來找我們求助。



台灣簡單貸協助過的一名個案唐先生表示，在疫情爆發時，工廠的工作被減班，薪水只剩下原本的一半，老婆開始兼差外送，小孩也只能先請長輩照顧，生活入不敷出，以為撐過一段日子就可以好轉，結果疫情持續時間比想像中久，陸續辦了機車貸款、信用貸款、還有政府的兩筆紓困貸款，加上原本購買汽車的貸款，最高一個月要同時繳將近三萬元的月付金，都要靠貸款的資金過活。

暑假來臨，看到身邊朋友規劃出國旅遊，帶著他們的家人拍照打卡，唐先生心中有著難以言說的苦，身上許多負債還未繳清，哪還有多餘的錢帶家人旅遊散心？直到有次與朋友談心訴苦時，聽到可以試試看債務整合，整合名下的負債，「原本有問過在銀行上班的朋友，朋友覺得我名下這麼多貸款，怎麼可能還可以再貸款？所以我沒有抱太大的期望。」輾轉之下找到台灣簡單貸，唐先生抱持著半信半疑的心情，與台灣簡單貸的規劃師諮詢，看到台灣簡單貸有提供免費諮詢與評估，規劃師也都給予很專業的建議，只覺得不試白不試。」在規劃師仔細的評估所有條件與狀況後，發現還有兩條路可以選，可以運用名下的汽車做增貸，或是再向銀行申請一筆額度比較高的信用貸款，完成債務整合的需求。

唐先生表示，心中忐忑幾天後，陸續接到汽車貸款和信用貸款核准的通知，心中的大石頭也終於放了下來。原來是因為台灣簡單貸熟悉各個貸款的管道，可以依照客戶的條件與狀況，申辦最合適的方案。唐先生感激的說，規劃師很貼心的建議我，可以只要辦理信用貸款就好，不要增加額外的負擔，又可以把名下的債務通通整合成一筆，不僅統一了繳款日期，月付金還只要以往的一半不到，真的是大大減輕我的負擔。林秀錞以同樣為人父親的角度出發，雖然不能馬上讓唐先生一家人擁有一筆多出的旅遊資金，但輕鬆的慶祝即將來到的父親

節，一定是沒問題了。



後疫情時代的到來，讓許多因為疫情而動盪的狀況慢慢回歸原點，林秀錞表示，相信在台灣各個角落還有許多像唐先生一樣的家庭，因為疫情的衝擊導致需要到處貸款，最後陷入負債人生。恆生金融科技股份有限公司旗下的TW-EZloan台灣簡單貸，抱持著「雖然我們不是醫生，但我們一樣在救人」的服務理念，對每一位來諮詢理財、理債的客戶，以客戶的角度出發，貼心、細心的評估，盡所能的協助完成客戶的需求。在業界有10年的理債經驗，提供免費諮詢評估、媒合申辦管道以及專人一對一服務，協助身上有數筆債務的客戶解決難關，擺脫負債人生，可以直接撥打台灣簡單貸免付費專線:0800-808991。



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