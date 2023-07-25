2023美國咖啡烘焙大賽首位台灣選手獲獎！南投日月潭蠻荒咖啡主理人黃嘉宏揚名國際

今年美國咖啡烘焙大賽(US Coffee Championship 2023)的頒獎台上，自台灣的選手南投日月潭的「蠻荒咖啡」主理人黃嘉宏，在這場美國參賽者眾多、難度最高，兼具烘焙理論、實踐與申論的賽事中榮獲季軍！黃嘉宏是近年來美國咖啡烘焙選拔賽中首位在決賽獲獎的亞洲人士，此次獲獎是對蠻荒咖啡專業烘焙技術的肯定，也代表著蠻荒咖啡能熟練掌握咖啡豆的各種變因，包括溫度、濕度，及從生豆開始產生的物理與化學變化，轉化出風味物質至消費者口中，形成色香味俱全的享受。

位於南投日月潭旁的「蠻荒咖啡」，主理人黃嘉宏曾在台中、南投、雲林、嘉義等地連續擔任九年的咖啡感官評審、從開店以來便持續追尋及分享讓人愉悅的好咖啡，對客人像對家人一樣的用心，從手工挑豆、烘豆再到沖煮，每個環節都由專業咖啡師把關，讓每位來蠻荒咖啡的消費者都能在咖啡香中開拓心中的蠻荒，綻放愉悅一天。

黃嘉宏表示，此次美國咖啡烘焙大賽( US Coffee Championship2023)決賽使用的東非洲剛果精品，素以剛硬難烘但風味甜美聞名，同時也是國人不熟悉，甚少貿易商引進的豆款，更增添比賽挑戰的難度。而比賽最難的是，參賽者需要使用賽事指定的烘豆機種(台灣罕見)，僅在短短半小時內就要找到烘豆機與極少見的剛果咖啡豆『甜蜜點』，才能烘出好咖啡。由於之前未接觸過剛果豆，黃嘉宏向朋友請益後，採用位於剛果鄰近國家的蒲隆地所產出的咖啡豆特色來思考烘豆計畫。黃嘉宏說「烘豆是咖啡師們的終極挑戰」，在指定的30分鐘內，靠著近10年的烘豆經驗和對咖啡豆的了解，成功地烘焙出了一款口感豐富、風味有特色的剛果咖啡豆，並且贏得評審們的高度評價。

「蠻荒咖啡」和知名尋豆師許寶霖老師聯手推出剛果咖啡「非洲之心」，重現比賽當時的咖啡曲線。經過水洗處理的剛果咖啡豆，經中淺烘焙後，每一粒的咖啡豆擁有橙花、尤加利、柑橘與櫻桃的花香與果韻風味，尾韻綿延細長、層次豐富。重量：227g(半磅)，售價：500元/包。業者提供

而為了慶祝這次獲獎，以往只在日月潭的「蠻荒咖啡」店內提供來自世界各產區及台灣國產的咖啡豆，供遊客品嚐，本月蠻荒咖啡和國內知名尋豆師許寶霖老師聯手推出剛果咖啡「非洲之心」，重現比賽當時的咖啡曲線，以中淺焙帶出橙花的花香調以及柑橘、櫻桃的水果韻，特別的是這款「非洲之心」擁有淺焙手法少見的柔順尤加利葉味，尾韻細長口感豐富，令人回味無窮。若無法前往南投品嚐的咖啡愛好者，也可以線上購買這款「非洲之心」的咖啡豆，相信一定會愛上它們獨特的風味。

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