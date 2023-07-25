Style Cruze代理商用時尚宣傳品牌上時代廣場

美國紐約洲發行的「Style Cruze美國時尚雜誌」IG高達32萬多粉絲，目前由「還有什麼比這更好股份有限公司」獨家代理，專找業界王牌明星御用攝影師跟造型師和髮型師還有知名服裝設計師訂製服打造最高等級的「形象結合時尚照」除了能上「Style Cruze美國時尚雜誌封面」，被選上的KOL更能獨家上「Times Square」美國紐約時代廣場看版，讓品牌跟魅力，直接登上「世界級舞台」。

國際療癒企業代表上時代廣場。還有什麼比這更好/提供

美國時代廣場Times Square是許多華人ㄧ線藝人爭先恐後想登上的國際廣告版面，不少廣告價都高達20萬美金以上，許多國際品牌都視為指標，其中很多ㄧ線藝人像A-mei張惠妹、Vivian徐若瑄、蔡健雅、魏如萱、彭佳慧、王心凌、周杰倫、徐佳瑩等都有跟音樂串流平台合作，也登上在時代廣場全球矚目的媒體平台。

美國時代廣場Times Square是許多華人ㄧ線品牌及國際藝人爭先恐後想登上的國際廣告版面。翻攝/網路

Style Cruze台灣獨家代理商專案負責人達威表示，我們目前合作的客戶是各行各業的KOL，像是有國際療癒企業、台灣金融界女企業家都有跟我們合作，團隊會依照每個客戶的理念去打造獨一無二的形象，所以除了能上美國紐約洲發行的「Style Cruze美國時尚雜誌」封面跟內頁以外，還能登上「Times Square」美國紐約時代廣場看版，我們只能找業界最代表的精英，還要找有影響力跟特色的KOL當模特兒。

Style Cruze在紐約洲發行，不少國際KOL，雜誌方代表都須挑選才能上封面跟時代廣場。Style Cruze/提供

達威指出，「我們團隊要讓每一個華人經營的企業品牌都能站上時代廣場！」這是國際大舞台，更會同時搭配台灣全媒體的曝光，讓每個客戶的品牌定位及形象做到最高，這是品牌形象定位最高的殿堂，所以拍攝的人物特質跟品質，是我們最在意的，目前有不少廠商還在討論跟洽談合作中，人選也要經過團隊討論挑選，並非有錢就能做，最遠我們也飛至美國蒙大拿拍攝過，還有什麼比這更好團很多專門打造華人獨特的品牌影響力，要萬中選一，不要千篇一律的宣傳，結合時代廣場、從Style Cruze做起。