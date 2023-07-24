經部商業司攜手3C通路燦坤推綠色生活

友善地球，買綠色家電享補助及點數回饋

為達到2050淨零轉型目標，經濟部商業司配合「淨零綠生活」關鍵戰略，於今年辦理一系列綠色消費活動，涵蓋電商、3C家電、大賣場與市集等通路，積極輔導商業服務業經營模式轉型及推動綠色消費，利用銷售端引領消費端改變行為，促進轉換生活型態、加速低碳消費發展，建立永續生活模式。系列活動的第二站，於7月24日（一）至8月8日（二）攜手國內3C家電通路燦坤共同推出「綠色生活應援祭」活動。

電力消費是服務業主要溫室氣體排放來源，適逢暑假檔期，炎熱酷暑帶動消費者購買各類家電需求，商業司與燦坤合作推動於綠色家電上張貼綠色商品標示，讓消費者選購時更容易。燦坤也透過辦理「綠色生活應援祭」活動，推出綠色商品標示、優惠方案等活動，以便於消費者辨識節能家電產品與選擇，讓銷售端帶動消費端改變消費行為，優先選擇友善地球的綠色家電，為地球做出更永續的選擇！

燦坤不論在實體通路或電商平台推出綠色家電專區，方便民眾選購，同時也推出四重回饋，並響應經濟部商業司計畫，家電汰舊換新還能獲得補貼。圖／蔡淑芬攝

經濟部商業司蘇文玲司長表示，在台灣，服務業的產值占所有產業GDP的20%，而服務業所在的住商部門的碳排放量也占整體約20%左右，在配合國家的淨零目標下，商業司主要推動包括「節能」和「淨零綠生活」關鍵戰略，希望透過推廣「綠色消費」，藉由消費者選擇綠色商品的同時，更鼓舞業者多去開發、生產或販賣綠色商品，今天，非常感謝燦坤能與我們共同推廣綠色消費行動及意識。

蘇文玲司長更進一步表示，服務業的碳排放主要是來自於用電，只要我們所使用的電器用品都是高能效的節能商品，就可以有相當的減碳效果。本次活動將在全省近297個的燦坤門市中，設有「綠色生活專區」讓所有消費者可以快速找到綠色商品。商業司持續透過一系列活動與通路、賣場合作，貫徹淨零綠生活，進而達到2050淨零目標。

經濟部商業司今年推出「商業服務業節能設備汰換補助」，店家在設備汰換為具能源效1級空調及節能標章照明燈具可獲得相關補助資源，每店家補助25萬元為上限。而一般住家則也可透過政府的「住宅家電汰舊換新節能補助」，藉由多元的政策補助方案，協助不同節能需求之業者與民眾能優先選購綠色商品，創造綠色生活產業鏈。此外，民眾可以透過經濟部（商業司）所開發的智能檢點表，經由日常行為模式改變，達到節能的效果，而產業可使用線上碳估算工具（碳排乎你知），輸入相關能源使用量或費用，瞭解營業中的碳排放熱點，進而規劃減碳行動、落實自主減碳，藉由民眾與產業的力量來達成2050淨零目標。

經濟部商業司期盼透過公私協力，從企業端綠色家電的提供，結合優惠方案與政府補助資源，引領民眾選購綠色家電，帶動綠色商機，共同推廣低碳行動。綠色消費，經濟部商業司邀您一起GO！

活動詳細資訊請上商業服務業節能減碳專區（https://www.business-netzero.tw/）查詢。