南韓金周亨『英國公開賽』強拉尾盤 繼巴勒斯特羅之後躋身最年輕亞軍

就在昨天，『英國公開賽』在雨中閉幕。南韓球星金周亨（Tom Kim）以生涯最佳的並列第二完成英國公開賽，展現出他的大賽基因。他因此成為繼1976年的塞維巴勒斯特羅（Seve Ballesteros）之後，該賽賽史上最年輕的亞軍選手。

金周亨在皇家利物浦球場（Royal Liverpool）最後一輪的惡劣天候中，繳出並居單輪最低桿的67桿（負4桿）。這使得這位21歲的球員繼上個月在美國公開賽並列第八名後，連續兩場四大賽打進前十名。已故的巴勒斯特羅斯在19歲時，和強尼米勒（Johnny Miller）並列第二。

美巡賽兩勝的金周亨和其他三位選手包括瓊拉姆（Jon Rahm，70桿）、傑森戴伊（Jason Day，69桿）與塞普史卓卡（Sepp Straka，69桿）同以負7桿的277桿並列第二，輸給冠軍布萊恩哈蒙（Brian Harman）6桿。這位美國選手最終輪打出70桿後輕鬆取得勝利，成為第五位贏得四大賽的左手球員。

還有其他亞洲球員達成新的里程碑。舒布漢卡夏瑪（Shubhankar Sharma）在打出漂亮的零柏忌70桿後，以並列第八名的成績讓人驚豔，這也是印度球員首度在英國公開賽進入前十名。而韓國選手任成宰（Sungjae Im）以及在上週創世紀蘇格蘭公開賽以前三名取得前進皇家利物浦門票的同胞安秉勳（Bung Hun An），分別並列第20名和第23名，雙雙都寫下他們在英國公開賽的最佳成績。

在英國公開賽史上，亞洲球員的最佳成績仍是已故的台灣傳奇名將呂良煥，他在1971年單獨名列第二。

金周亨對自己強勢的一週感到非常興奮，特別是在開場打出74桿後，他在租屋裡意外滑倒，導致右腳踝受傷。「這週打得很棒。」他說。「我非常非常滿意。它（腳踝）今天有變得更好。我取下石膏，情況好多了。顯然在四大賽的最後階段，當你打得好時，腎上腺素就會激增。幾乎忘記它是件好事，因為當你處於當下時，你不會真正去想它。我覺得今天可能是三天以來最好的一天，所以鬆了一口氣。」

出色的成績讓金亨周在獎金豐厚的美巡季後賽即將到來之前，於聯邦快遞盃積分榜上升到第14位。這是他繼創世紀蘇格蘭公開賽並列第六後，連續兩週打進前十名；也是繼上個月的美國公開賽後，連續第二場四大賽進入前十。金周亨也成為自2010年羅瑞麥克洛伊（Rory McIlroy）以來，連續兩場四大賽前十的最年輕球員。

儘管金周亨很努力，但他無法追近哈曼。不過，這位韓國新秀僅第二次參加英國公開賽，就竭盡全力取得了好成績。他在風雨中開局吞下兩個柏忌，但隨後以兩隻小鳥和一隻老鷹反擊，前九洞交出33桿。後九洞再添兩記博蒂，讓他成功打破了韓國球員在英國公開賽的最佳名次記錄。之前的紀錄是崔京周，他在2007年並列第八；而27歲的夏瑪亦在該大賽中創造歷史，成為有史以來名次最好的印度球員。這位DP世界巡迴賽兩勝的好手在周日打出了唯一零柏忌的一輪，並以前十名的成績確保他明年能前進在皇家土倫球場（Royal Troon）舉行的英國公開賽。