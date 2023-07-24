西海岸活蝦之家邀約歡慶疫情解封後首個父親節

創業至今已37年座落於臺南市鹽水溪旁的道地料理餐廳「西海岸活蝦之家」秉持著臺南在地精神，低調做人、高調做事的經營理念，歷經三年疫情仍屹立不搖，今年是解封後首個父親節，西海岸活蝦之家為致敬所有辛苦的百業以及父親們，特別推出為期一個月的父親節打卡送清涼生啤的優惠活動，除了展現二代經營者王雪玲傳承高齡父親熱情、好客的品牌精神，同時也凸顯企業對於家人、傳承和美食的深刻情感。

現任西海岸經營者、同時也是胡椒蝦創辦人王明傳的大女兒王雪玲。圖/西海岸活蝦之家

西海岸活蝦之家，由九旬老董王明傳創店37年堅持專注泰國蝦料理，追求簡單卻非凡的味道和用餐體驗，疫情自2019年起長達三年期間重創臺灣餐飲業，西海岸活蝦之家仍屹立堅守，其主要的關鍵在於九旬老董的堅定信念，「賺吃得飽就好」，不計利潤，只專注將最道地、美味且自在的蝦料理帶給每位客人，二代經營者王雪玲也首次公開感人的品牌故事，自民國75年父親起初以釣蝦場起家，當時以代客料理為契機，開創了胡椒蝦、麻油蝦和鹽焗蝦等菜色，這三道料理直至現在仍是西海岸的明星餐點，隨後更親自南下屏東與養蝦蝦農懇談，並以極其嚴格的標準與蝦農達成「契約養殖收購」的承諾與保障，民國89年起西海岸以「做到讓客人自己上門」為自我要求，開始導入餐飲SOP流程、POS點餐系統，從專業純氧靜養與開放式蝦池，再到每日產地挑蝦直送到店、依菜品分蝦烹煮的品質全控管流程堪稱業界第一。

現場也有西海岸長期支持的老顧客蒞臨支持在地好味道。圖/郭文正

王董不計利潤的職人理念充分展現臺南人在地精神，為確保送上客人口中的每一隻蝦子都完美無瑕，西海岸堅持採用高成本的「純氧靜養」，讓蝦群在安靜環境中不受干擾，方能呈現蝦肉最佳的口感與甜度，不只蝦子本身的品質，西海岸連香料都非常講究，像是店內熱銷TOP1的胡椒蝦，就是特選印尼胡椒，再經中藥房精心磨成粉末後使用。品牌顧問安迪提及，王董對於現場空間設計頗具巧思，獨到的10米挑高天花板建築設計，不僅可以減少熱空氣流動，同時讓用餐環境更加舒適，這些專業設計與品質堅持，讓「道地、美味、自在」成為西海岸始終不變的核心經營宗旨，同時展現著西海岸與王董道地臺南人的堅韌與獨特品格。

被譽為美食天堂的臺南，2024年即將迎來400年的城市慶典，西海岸期許成為臺南在地的美食名片，同時為感謝老顧客長年來的支持，西海岸活蝦之家也將於8/1-8/31溫馨舉辦「來西海岸吃蝦蝦過88！」的父親節優惠活動，凡於活動期間內來店內用餐，拍攝上傳共享美食的合照至Facebook或Instagram並標記西海岸活蝦之家，再標記2位好友一同來西海岸「吃蝦蝦過88」，即可獲得與胡椒蝦最速配的清涼生啤2杯，邀請大家歡慶疫情解封後的第一個父親節，同時帶來歡樂的回憶。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）

門市電話訂位專線：06-282-6618。