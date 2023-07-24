台中加盟展創紀錄 預計擴張820家店舖

2023台中創業加盟展今日圓滿落幕，本次展覽近300攤位創歷年新高。4天展期預計開設820家加盟店舖，涵蓋了餐飲、服務業以及零售業，加盟總部的經營型態也更加多元，凸顯疫後旺盛的商業發展潛力。

智能販售飲料產業的代表品牌「一青檸」 攤位現場。圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

在本次加盟展中，不乏引人矚目的成功案例，如智能販售飲料產業的代表品牌「一青檸」，利用專利技術，販售整顆檸檬打成的原汁，並選擇台灣小農產品，無毒無農藥，成功獲得國際市場青睞，在台中加盟展第一天，便由日本連鎖餐廳「Steno株式會社」簽下海外代理權，一次引進100台機器，獲得空前成功。

在經營趨勢而言，有鑑於缺工問題嚴重，數位轉型、智慧無人系統已成為現代商業顯學，本次參展的「電小二智慧點餐系統」，主打自助點餐結帳，顧客能使用現金、信用卡、電子支付等功能付款，商家則可以減少櫃檯外場服務人員需求，展場機台買斷最低只要13萬8千元，吸引不少小資創業的個體戶店家詢問採購。

手搖飲品牌Bubble Z董事長吳志偉 。圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

手搖飲品牌Bubble Z董事長吳志偉則表示，本次加盟展人潮的確較往年顯著增加，顯示民眾創業意願大幅提高，而創業資金與年齡曾則呈現兩極化發展，分別是中年轉業或大學生創業、高資本族群與小資族創業，逐漸往天秤的兩端發展。吳志偉建議，政府給與青創貸款的補助可以再多提高一些，縮短創業資金上的差距，幫助更多有志創業的民眾圓夢。

台中市政府則透過行動表達支持，台中市經發局直接在展場設立了台中市青創夢想家攤位，提供創業諮詢與青創貸款，顯示商業服務業在經濟發展扮演的角色地位，逐漸受到政府的重視。

台中市議員羅廷瑋和張家銨也親自到場力挺加盟展，並表示將連鎖加盟產業發展放進下一會期的討論議案之中。羅廷瑋認為，台中市政府將十大伴手禮徵選辦在勤美誠品綠園道，獲得空前成功，為什麼不能把加盟產業聚落辦到滿滿人潮、甚至是年輕人聚集的年度盛會呢？他承諾會努力作為協會的後盾，與協會的夥伴長期共同努力。

台中市議員張家銨也親自到場力挺加盟展。 圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

台中市議員張家銨則表示，這些街邊連鎖加盟門市，已成為年輕人相約見面、辨識方位的重要節點，儼然是大家共同的城市記憶，政府應該加強支持商業服務業，讓整體產業共同向前邁進。 連鎖加盟產業已成為政府高度重視的經濟支柱，目前已有145個品牌、在45個國家落地，台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強希望和政府攜手打造一千個品牌、一萬名人才、進駐全球五大洲，協會也將承辦2026連鎖加盟世界年會，讓台灣的餐飲服務以及連鎖加盟品牌，在全球市場佔據更穩固的基礎。