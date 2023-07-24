高雄ArtHome藝宿家客棧7月31日正式開幕

【因應杜蘇芮颱風來襲，原訂於7月26日開幕的高雄ArtHome藝宿家客棧，順延至7月31日開幕】

備受期待、位於高雄愛河旁的ArtHome藝宿家客棧(高雄市新興區自立一路66-6號 )將於112年7月31日下午3:30盛大開幕!

藝宿家客棧一樓大廳。圖／上古藝術提供

即將開幕的ArtHome藝宿家客棧為上古國際藝術旗下企業。上古藝術總監陳虹安表示，ArtHome 藝宿家客棧是以藝術家駐村的概念規劃，有近百坪空間規劃讓畫家展覽、創作、住宿。

整體空間以獨特的個性化，來造就藝術家的故事房，打造一個浪漫如詩、溫馨如畫的空間主題，名家畫作展示，讓人讚嘆無比！在這個獨特的空間裡，將您帶入視覺與感官的療癒，體驗到美學的魔力與觸動。

藝宿家客棧客房之一。圖／上古藝術提供

陳虹安說，ArtHome 藝宿家客棧開幕很藝文哦！開幕當天有彩繪、揮毫、音樂，還有拍賣會與摸彩！知名畫家王以亮、黃宏茂、許美玲、宋亦真、吳怡真等將於現場彩繪療癒大熊寶寶，並由知名拍賣官李立民進行義拍會，款項捐贈弱勢團體，現場並舉辦音樂與摸彩活動，並邀請來賓與大師共同彩繪小暴力熊，讓參與者「藝起同樂，幸福而歸」。

即日起至8月底，暑假期間訂房ArtHome藝宿家客棧可以免費與大師一起畫暴力熊。。line:@arthome。網址：www.arthomehotels.com。



