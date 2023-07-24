歐美風行思緒保養潮流 咖啡果萃取物有助思緒清晰

當你正在專心處理一件事時，思緒常被一閃而過的小雜訊所干擾嗎？如未完成的待辦事項、突然想到要買的東西、或靈機一動的念頭，千萬別輕忽這些干擾。長期下來可能不但會降低工作效率，甚至做出錯誤決策、影響職涯和人際關係。而想維持高度競爭力，思緒保養是不可忽視的，「咖啡果萃取物」近期在歐美引起熱烈討論，有科學研究發現可幫助思路清晰，能進而讓工作和生活更順利。

現代人過度使用3Ｃ 容易導致思緒紊亂不連貫

家醫科醫師陳柏臣提醒，由於現代人工作繁忙、常過度使用3C產品，每天一醒來就會接收到五花八門訊息，乘載的資訊量過大，很容易出現思緒紊亂情形，如明明在做A案但思緒會跳到B案，執行過程中就容易發生失誤、漏掉細節，狀況小則造成日常生活上的困擾，大則影響邏輯思考和判斷準確性，嚴重時甚至丟了工作，因此千萬別忽視思緒的保養。

近年來歐美國家開始興起思緒保養的風潮，如透過冥想讓感官覺醒、減少心不在焉的自我練習，以及透過運動、睡眠及營養攝取來達到維持思緒清晰等方式。面對現代人的思緒保健需求，美國專業保健大廠Schiff推出「Neuriva益思維Plus加強膠囊」，以科學研究配方結合植萃成分-咖啡果萃取物（NeuroFactor）及磷脂醯絲胺酸（Sharp PS），同時添加四種成分，包含維生素B6和B12、葉酸、維生素和礦物質，適時補充且維持思緒健康。

咖啡果萃取物是由咖啡果中所萃取出來，經過以往咖啡因製程，保留能幫助維持思緒的成分，而磷脂醯絲胺酸則是一種磷脂，對於維持思考力、反應力亦有所助益。家醫科醫師陳柏臣表示，研究顯示，補充咖啡果萃取物可以支持體內BDNF含量，而BDNF是一種關鍵的訊息傳遞蛋白，可幫助維持信號傳遞的強度。

思緒清晰靈活 從容應對生活大小事

不論是上班族、家庭主婦或退休銀髮族，一旦出現思緒卡卡狀況時，工作和生活皆會感到不順心，人際關係也會受到影響。若民眾意識到自己狀況不佳，就須注意思緒保養，且須養成規律的睡眠和運動習慣，同時補充有益的營養素，從容愉快應對生活大小事。