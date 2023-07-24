DIY國際展覽會 圓滿閉幕 打造DIY採購與體驗平台

由外貿協會主辦的「DIY國際展覽會（DIY World Expo）」於7月23日圓滿閉幕，為期三天的展覽共吸引國內外超過2,000名DIY愛好者、手作職人造訪台北世貿一館觀展及採購，更有眾多父母親帶小孩來體驗創客教學和手作樂趣，成功打造一場夏日最具創意、解壓、且富教育意義的展示、採購和體驗的DIY樂園。

本屆展覽匯集居家修繕、露營改造、園藝植栽、手工藝品製作、拼布教室等多樣展示與體驗，包含首君企業的品牌仕典工具展出其工業級磁性工具、精密型螺絲起子組及扭力扳手等多項居家修繕的實用工具；隆德貿易展示國際大師級的拼布作品，吸引民眾駐足觀賞，讓更多人認識拼布藝術、技法及文化；野外生活品牌DIRTY FORMOSA集合VOLOVO、Snow Peak Taiwan、Shimano、都樂台灣等多家知名品牌，共同展示戶外露營情境，讓民眾體驗戶外生活新風格；全臺最大的DIY材料供應商小熊媽媽帶領多位手作老師現場指導民眾手作技巧，製作極具手感溫度的刺繡與手工藝品。

家長帶著小孩前往「DIY國際展覽會」體驗手作樂趣，一同完成作品，創造美好夏日回憶。圖／貿協提供

除此之外，各家參展廠商也卯足全力在攤位上舉辦豐富有趣的活動，如臺北市永樂商圈發展協會主題館內的筧燭，帶領民眾現場製作自己的香氛噴霧，吸引多家企業詢問禮贈品客製化香氛訂製，還有布思綠的魚菜共生缸製作教學，及植藍美學的釉下彩手繪瓷器課程等，讓民眾盡情體驗親身創作的樂趣；另外，想泥手作工作室運用樂土模泥，指導參觀者製作龜背芋水泥杯墊、水岸時光山城帶來精美的水泥植栽盆器製作課程，皆吸引眾多愛好者火速報名。

主辦單位於大會舞台辦理DIY小學堂及手作課程，從職人分享居家修繕小技巧；手作達人教導民眾利用天然稻草、皮革、或環保水泥材質製作精美的飾品及居家用品；刺繡專家帶領參觀者體驗刺繡，運用構圖和手感，繡出品味的日常生活小物；到適合小朋友的LULU-BOX動畫拍攝體驗課程，帶出今（2023）年DIY國際展覽會三大主題—「綠色工藝」、「玩轉手作」、「品味樂活」，並透過這些豐富多元的課程，為大人及小孩帶來了揮灑創意及學習手作技巧的平台。

首屆DIY國際展覽會，展覽前即備受DIY手作圈的熱烈討論，熱度更延續到展覽現場，不僅有來自中南部的手作愛好者熱情參與，還有不少手作達人來現場採購材料，並尋找商業合作機會，其中一位DIY手作老師表示這次的展覽內容豐富多元，能夠讓他們一站購足所需的材料包和工具，還買到展覽限定優惠價格，收獲滿滿；暑假帶小朋友來觀展的家長也表示現與小朋友共同體驗了多場手作體驗課程，快速學到多種手作技巧，也進而培養興趣，滿載而歸。

外貿協會洞悉DIY領域的市場能量與商機，今年初試啼聲，辦理首屆「DIY國際展覽會」，參觀者也期待下一屆展覽的到來。歡迎相關業者及對DIY有興趣的民眾，一同共襄盛舉，請持續關注「DIY國際展覽會」最新消息（www.diyworldexpo.com.tw）。