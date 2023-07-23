台中加盟展人潮湧現 多元商模有看頭

台中加盟展7/21-7/24在台中展覽館盛大展出，觀展人潮在週末兩天達到高峰，以多元豐富的商業模式，提供有志創業的民眾各種加盟產業選擇，同時展現極具含金量的創新商業知識與經營法則。

競爭市場殺出重圍

台中加盟展各大熱門品牌爭奇鬥艷，推出多創業模式，提供創業者參考。圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

台灣名揚國際的手搖飲文化，是伴隨普羅大眾的日常飲品，更是不少民眾的創業首選，然而競爭激烈的市場，品牌想要殺出重圍，就必須投入更多巧思。其中IP聯名，就是近年來不少品牌做出差異化的行銷關鍵。

以老牌手搖飲康青龍為例，在2019年開始就嘗試導入知名IP，從蠟筆小新、卡娜赫拉、一直到最近的柴語錄，搭配專屬新品，每次都能為店家帶來至少三成營收成長。

而鮮果茶品牌Mr.Wish，這次則選用加菲貓作為IP聯名，董事長曾信傑表示，借用這些IP的大眾知名度，不僅會讓包裝更可愛、更有獨特性，再搭配每個月推出新產品，能帶來話題宣傳的加乘效果，成功抓住顧客的心。

多元創業門檻提供選擇

台中加盟展各大熱門品牌爭奇鬥艷，推出多創業模式，提供創業者參考。圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

加盟展集合各種類型廠商業態，小至數十萬元街邊創業，大至數百萬元的連鎖店面，都能提供民眾選擇。以築間火鍋為例，最低開店門檻是380萬元，但若以最大店面規模而言，總體經費甚至能夠突破千萬元。

築間餐飲集團公關經理高林楨表示，就曾有經濟條件優渥的父母，來加盟展現場，直接簽約加盟一間總值近800萬元的火鍋店，要給留學回國的兒子當一份創業禮物，顯示台灣創業投資市場高端消費族群實力不容小覷。

主打小資創業的馬蔥餅，以簡單的攤車經濟販售美味馬祖小吃，最低只要35.8萬就能創業當老闆，本次加盟展現場也非常受歡迎，平均每天都能收到數十份加盟意向書，在資金天秤的另一端也能創造極高產值。

永續發展增進企業形象

台中加盟展各大熱門品牌爭奇鬥艷，推出多創業模式，提供創業者參考。圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

環境社會永續發展，近年來成為政府高度重視的議題，也是企業在面對日益激烈的競爭中，必須納入考量的重要因素。全台擁有將近400家永續共享水站的「幸福水屋」，提倡消費者自備水瓶、減少一次性包裝的使用、以及降低運輸距離，每年共節省了2億個寶特瓶。這項創舉不僅符合2050年淨零排碳及減塑目標，更凸顯了企業對於環境永續發展的承擔。

築間餐飲集團則每月捐贈300公斤肉品，製作便當送到偏鄉地區幫助弱勢群體；馬蔥餅更長期贊助食物銀行，幫助解決食物資源分配不均的問題。這些社會責任的舉措，不僅向弱勢民眾伸出援手，更讓企業在社會上建立了積極正面的形象。 透過環保和社會責任的實踐，企業能夠增強品牌形象，獲得消費者的支持和信任。越來越多的消費者願意支持環保友善、社會負責的企業，這也使得企業在競爭激烈的市場中脫穎而出。