狂熱盛夏「逆轉跨越瘋格鬥」封街熱鬧登場 蔣萬安市長親臨體驗二足機器人趣味競賽

今(112)年暑期最強電競遊戲派對就在八德資訊商圈!為活络商圈發展形塑商圈特色，台北市商業處輔導台北市八德資訊商圈發展協會於112年7月22日至23日於八德路一段(新生南路及金山北路間)封街盛大舉辦「逆轉跨越瘋格鬥」活動。除了首日「Red Bull M.E.O. Season6 傳說對決傳說之!」決賽及「賽創爾人型二足機器人比賽」外,7月23日還有SFOnline八德挑戰賽、鬥天王XIV名人挑賽Red Bull 觀賽派對及好好逛市集等富活動內容,市民朋友們干萬別錯過盛夏中最刺激的電競盛會!

台北市長蔣萬安表示，八德資訊商拥有全臺最密集的3C 店家，可謂為3C數位科技產品集聚地，市府亦將八德資訊商圈周遭規劃為資訊產業專用區，並分為3期開發，第1期為光華數位新天地，第2期為三創生活園區及於110年啟用第3期之全球人壽希望園區，藉以打造八德資訊商圏數位特色，帶動周邊區域發展及產業競爭力，共創區域經濟繁榮。

台北市長蔣萬安指出，市府將八德資訊商圈周遭規劃為資訊產業專用區，藉以打造八德資訊商圏數位特色，帶動周邊區域發展及產業競爭力，共創區域經濟繁榮。圖／台北市商業處提供

台北市八德資訊商圈發展協會理事長蔡若芸表示，兩日活動除了各式精彩又刺激的電競遊戲比賽外，活動現場也提供許多免復古遊戲機台、多款熱門格鬥電子遊戲及VR頭戴式顯示器及全新改版應用APP，讓市民朋友進行體驗。

此外，7月23日RedBull觀賽派對也將邀請大嘻哈時代的藝人小比、林潔心、阿夫、艾蜜莉和比杰帶來潮流嘻哈的舞台表演，及政大黑音社和台大嘻研社的社團同學們帶來的街頭Cypher演，還有文創美食市集提供市民朋友遊逛，讓大家可以一邊吃喝一邊享受電競、資訊及科技的樂趣。

台北市長蔣萬安、台北市八德資訊商圈發展協會理事長蔡若芸、議員代表、商圈會員等貴賓共賀競賽活動圓滿成功。圖／台北市商業處提供

更多活動相關資訊歡迎至八德資訊商圈臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/bade8888及台北市商業我商Ya人」(https://www.facebook.com/tcooc/)查詢。