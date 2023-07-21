宮黛科技感恩餐會暨產品講習會 迴響佳

宮黛科技今（21）日舉行GUNG DAI全系列 (包括GDCROSS/GDCROSSIII/GDSODA)產品講習暨感恩餐會，秉持「以人為本」的精神，宮黛期透過今日的活動強化且凝聚與經銷商及事業夥伴間向心力，同時向與會嘉賓闡述宮黛創新思維締造的時尚家電品牌歷程之堅持。

宮黛GD SODA全功能智慧氣泡水飲水機等系列獲消費者青睞。圖／李淑慧

從飲用水產業中出發的宮黛科技，一直以來，宮黛科技致力於改善民眾生活品質。從傳統飲水設備，直至現代化科技智慧控制飲水系統，如今，「宮黛」，儼然已為精品家電代名詞；宮黛CEO特助兼開發部經理張永發分享著，去年產品發表會，推出新一代產品包含全螢幕觸控式龍頭及新改良的加熱器後，廣受消費者青睞，宮黛科技2022年營業額年成長73%左右，而今日的感恩餐會缘自這些日子以來全系列產品熱銷。

宮黛新一代GD SODA全功能智慧氣泡水飲水機以類手機觸控科技面板龍頭，搭載三段式溫控、自訂節能時數、濾芯壽命檢視等多項智能AI功能，提供國人於飲用水多一個新的選擇。

深信，唯有將使用者體驗與溫度質感融入設計因子，方為真正的「以人為本」的領導品牌、深具使用者體驗的領導品牌。因此，宮黛所設計的每一項產品更加入了「消費者慣性思考分析」，讓產品本身幫使用者思考，如何才能減輕操作負擔，降低使用時間成本。

特別是在今天的會議中，張永發經理分享17個案例讓與會者進一步了解宮黛如何堅持品質，即使更換供應商需付出更高成本亦得為之，並訂出至今年第四季的品質目標，產品外觀良率維持於99％，產品功能良率提升至97％以上。

宮黛GUNG DAI感恩餐會暨產品講習會吸引眾多嘉賓近距離體驗。圖／李淑慧

展望未來，除了推升品牌價值及信任度，宮黛科技希望二年內能夠建構產品履歷系統，將商品從生產到銷售至銷費者之間的過程、事件及資料，建置於雲端系統，透過大數據管理，期為所有的經銷商與事業夥伴得以和消費者間的距離拉得更近，更貼心。