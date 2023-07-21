「瑞麟美而美」聯手「康青龍創意茶飲」推優惠 台中加盟展亮相

疫後恢復創業動能，加盟詢問熱度持續高漲，2023台灣連鎖創業加盟大展-台中展於今(21)日起至24日連續四日假台中國際展覽館盛大登場，規模歷屆之最。看準台中發展潛力無限，美而美餐飲集團旗下廣為人知的雙品牌「瑞麟美而美」與「康青龍創意茶飲」聯袂出擊，導入AI智能營運模式，提供保姆式全方位輔導培訓，挹注逾500萬創業補助金，攜手有志創業加盟主開創美好未來，邀請您前往攤位D區205洽談。

面臨餐飲業嚴重缺工問題，美而美餐飲集團率先引領業界推動AI智能科技工具，全方位數位整合及優化營運效率，包含雲端採購精準訂貨、線上點餐一鍵接單、外送人力自動媒合、百萬會員大數據精準行銷等，為加盟主帶來實質助益，創造高度競爭優勢。

受到消費者歡迎的「瑞麟美而美」祭出68.8萬起超值加盟方案，協助小資族快速開店，預約加盟免抽獎就送43吋商用顯示器2台、全套雲端整合POS系統、開幕原物料金等優惠，最高現省20萬元。商用顯示器擁有行銷活動「零時差」的切換優勢，雲端即時派送最新活動圖檔及熱銷推薦，加速推動餐點銷售；POS系統全方位整合行動支付、外送平台、線上點餐，快速接單結帳，不僅大幅降低人為失誤，更有效讓加盟主營收攀升。

「康青龍創意茶飲」嶄新三代店型好評不斷，祭出多重好康強力募集展店先鋒。透過超夯聯名話題力、創意新品熱銷力、智能AI管理力、百萬APP會員力以及總部堅強後援力，持續穩健展店。展期預約加盟，加碼贈送商用高速調理機與5萬元開幕原物料金，只要符合加盟補助條件，最高現省40萬元。康青龍超前部署整合完善數位系統，運用大數據精準行銷舉辦多場國際IP授權聯名及獨創話題飲料新品活動，成功引領市場關注並締造亮眼佳績。

「康青龍創意茶飲」嶄新三代店型好評不斷，祭出多重好康強力募集展店先鋒，吸引許多民眾與加盟主的關注。圖／美而美餐飲集團提供

美而美餐飲集團已創立35年，始終秉持著「誠信、誠食、誠心」企業經營理念，致力於提供優質餐飲服務與經典國民美食，目前旗下品牌包含「瑞麟美而美」、「瑞麟美又美」、「思慕昔芒果雪花冰」、「康青龍人文茶飲」。憑藉多年來累積的展店經驗與專業知識，提供加盟一站式創業輔導支援。從選址評估、客製裝潢、設備配置、教育訓練到營運管理，皆由總部專業的創業顧問團隊完善策畫，至今已輔導超過3,000家門市成功創業，成為加盟主的堅強後盾，亦成功站穩台灣連鎖加盟餐飲集團的領導地位。