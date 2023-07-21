台中創業加盟展：疫後創業潮迎最高峰，打造12億元商機！

2023台中創業加盟展於今（21）日在台中國際展覽館正式開幕，在歷經三年多來疫情的肆虐，迎來疫後創業潮的最高峰，本次展覽來到史無前例的268格攤位，以及上百間連鎖品牌，提供有志創業的民眾多元業態選擇，展覽從7/21-24為期4天，預計帶動中台灣15萬人次的觀展人潮，創造12億元的加盟周邊商機。

本次加盟展除了傳統早午餐、手搖飲、火鍋、炸雞等熱門選擇外，還有多元商業模式的應用，如智慧販賣機創造被動收入、數位點餐、數位結帳，以及團購店、加水站、創新商用載具，如Suzuki商用貨車、威速登電動三輪車等品牌，可以依照業主需求改裝成任何商業零售用途，以更靈活多變的「移動經濟」隨時擺攤做生意。

主打被動收入的自動咖啡機也是許多人的新選擇。圖／陳嫣蔚

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，不少年輕人因為這次疫情遭到裁員、體會到職場的無奈，因此萌生創業當老闆的想法，加盟展從去年開始參與年齡層顯著下降，展覽的規模也來到30年來新高，代表這一代年輕人想要自主創業、掌握人生的心態越趨強烈，而連鎖加盟促進協會的使命，就是提供一個安全創業平台，讓年輕人做職涯選擇。

番茄村總部加盟贈送超值企劃 創意無限引爆話題

擁有27年經營實績的番茄村早午餐品牌，已是許多民眾心目中從小到大的經典回憶，近年來番茄村的創新創意時有所聞，不論是「和牛松露堡」、「草莓堡」、「飄飄堡」…等，都引領了不小的話題，時不時利用特色商品、活動聚客，帶動每間加盟店的營收。

這次番茄村特別在展場祭出78萬豪華版及118萬旗艦版加盟方案，其中78萬贈送7萬、118萬贈送11萬的行銷企劃，比起贈送原物料、機械設備，更能夠實質性的幫助加盟主賺錢。

番茄村預計今年達到30間加盟店，開展第一天即有多組現場加盟成功。圖／陳嫣蔚

番茄村表示，加盟主在加盟成功之後，總部會協助加盟店三個月的特色行銷活動，包括文宣優惠券、商品優惠、廣告宣傳車…等，循序漸進讓周遭消費者得知訊息、進而消費。

幸福水屋加盟展限定20組，扶持永續事業

根據環保署統計，全台一年瓶裝水的使用就會產生高達9300噸的CO2，對環境來說是非常大的生害，而在聯合國訂定的2050淨零排碳發展目標下，加水站的廣設更能有效提倡自帶水瓶、減少包裝、減少運輸距離等項目，與減碳非常息息相關也不容忽視。而在萊爾富、全聯門口經常可以看見的幸福水屋加水站，全台擁有將近400個站點，是市占率極高的加水站品牌，主打加盟主能夠創造更多的被動收入，間接成就環保愛地球使命。

主打被動收入的幸福水屋加水站在開展第一天詢問度滿滿。圖／陳嫣蔚

此次台中加盟展幸福水屋主打青年優惠創業方案，即推出加盟主營運期間虧錢，總部來承擔的方案，讓未開展就有人透過舊有的加盟主來詢問，本次優惠專案限量20組，想要創業的民眾，要把握即將於7月21日舉辦的台中創業加盟大展，經營一門永續且賺錢的好事業。

TEATOP導入快速點餐系統 解決缺工問題

手搖飲料是許多民眾特別關注、觀望的產業類型，知名手搖飲料品牌TEATOP在歷經許多加盟主缺工回報問題後，決定導入快速點餐系統，一台點餐機就可以為一間飲料店省下人力，也能減少約兩名排班人員，如果以月薪2萬8來計算，扣除點餐機的錢，這樣一年至少可以為一間店省下15萬的成本，此外，通常開一間店平均都要300多萬 ，而TEA TOP開到好要198萬，現在總部更提供巨大優惠方案，【展場優惠】原價198萬，台中加盟展10萬，特價188萬，如果下訂，會再送價值10萬的好康， 包含珍奶模型贈送擺放14天1.1萬、 貸款補助2.6萬、茶葉物料金1.8萬、和蒸汽機3.5萬、平台行銷廣告費１萬，如果包含多自動點餐機，只需要220萬。

在缺工的浪潮下TEATOP手搖飲店導入自動點餐機節省人力。圖／陳嫣蔚

TEA TOP的多自動點餐機，內容可說是相當多元，除了有廣告輪播功能、消費者可在頁面上選擇所有TEA TOP的飲品、也能看到促銷和組合的優惠選單、還能客製化修訂少糖、少冰或正常，最後在購物車進行結帳，無論是現金還是非現金自助交易，都一手包辦，如此一來，消費者和店家都能省去時間和人力，不只高科技也有高品質。