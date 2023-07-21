高雄洲際酒店2023中秋禮盒重磅鉅獻

高雄洲際酒店隆重呈獻2023年中秋月餅禮盒，以高雄港灣海洋意象為靈感主軸，設計標準款禮盒「升海明月．珍寶盒」(Moon Tides – The Rising Currents)、奢華款禮盒「豐海映月．藏寶盒」(Eternal Ocean – A Treasure Chest)，沉穩大器的深藍與海平面反射月光的暖金色調，映襯航海羅盤圖騰置入神秘的QR Code密碼，為航向洲際的尋寶之旅揭開序幕。標準款「升海明月．珍寶盒」每盒定價1,250元，精巧設計打開禮盒時，月餅如海底珍寶緩緩升起的視覺驚喜，內含經典奶皇月餅2入、翡翠蓮蓉金沙月餅1入、炭焙地瓜白玉月餅1入、精選龍眼花蜜蜂蜜蛋糕1入、「金錦町」琉璃琥珀糖3入，另附贈洲際永續收納盒1個，禮盒寓意月球引力遙遠牽動地球上的海洋潮汐，象徵盈月漲潮，為四面環海的寶島台灣、依傍海灣的高雄，獻上明月高陞的祝福。

而奢華款禮盒「豐海映月．藏寶盒」每盒定價2,150元，則透過洲際設計師吳俊緯的巧思，以航海尋寶的敘事角度，帶領賓客解鎖層層樂趣：首先映入眼簾的是寶石造型「金錦町」琉璃琥珀糖3入，接著品賞經典奶皇月餅2入、翡翠蓮蓉金沙月餅2入、炭焙地瓜白玉月餅1入、櫻花蝦海鮮月餅1入、精選龍眼花蜜蜂蜜蛋糕2入等甜鹹交錯風味，完食後，禮盒更將華麗蛻變為「迷你浮空投影劇場」。邀請賓客以手機掃描盒身印刷羅盤的QR Code後，將手機置入禮盒中播放動畫短影音，即可看到盒中浮現海洋生物悠游自在的優雅身影，呼應高雄洲際酒店重視永續的經營理念，喚醒海洋保育消費意識。高雄洲際酒店總經理羅嘉麒(Robbert Manussen)表示，從酒店合作本地小農、致力實踐餐飲零廢棄、開發塑膠回收再製的「洲際永續收納盒」，至中秋月餅禮盒設計概念，持續倡議企業社會責任和環境永續發展，「我們希望能避免拋棄式的一次性包裝禮盒，以設計力賦予產品不同的意義，延續禮盒的生命週期，減少海廢，帶領消費者了解真正的寶藏來自我們對大自然的心意。」海洋是所有生命的起源，敬邀賓客收藏海洋之美，品賞糕點、欣賞動畫影音之餘，啟發日常生活中有意識的選擇永續消費。即日起至2023年8月7日止，預購付款尊享88折優惠，團體大宗訂購另享折扣，詳見網址https://ic-kaohsiung.com/mooncake，或洽0910-321-602由專人服務。

奢華版禮盒「豐海映月．藏寶盒」設計亮點：手機掃描QR Code後，置入盒中即可欣賞隱藏版浮空投影動畫，以創意概念為中秋送禮點亮新靈感。 業者/提供

洲際永續收納盒 倡議塑膠回收再利用

高雄洲際酒店遵循品牌標準，於客房提供瑞典香氛品牌Byredo大瓶裝沐浴備品，然而，即使是大瓶裝沐浴備品，於使用完畢後，如不回收再利用，每年仍會產生上萬支、換算約一噸、高度相加近4.65座台北101高度的塑膠廢棄物。因此，高雄洲際與大豐環保公司合作設計開發塑膠再生的「洲際永續收納盒」，置入2023年的中秋禮盒中推廣，可作為日常生活小物，或婚禮紀念禮品的收納盒，可放置客製化喜糖或香氛膏等禮贈品，或在入住高雄洲際酒店後，將未使用完的Byredo香皂備品裝回家，多功能用途，以實際行動支持塑膠回收再利用。每個「洲際永續收納盒」依比例換算約一瓶Byredo沐浴備品再生，100%由回收塑膠粒子(聚乙烯)、同時使用其他必要回收塑膠成分再製。

洲際永續收納盒，以Byredo備品塑膠瓶回收再生，為今年中秋禮盒中的隱藏版贈品，倡議永續關懷。 業者/提供

高雄洲際酒店已接連榮獲GoogleTravelHotel永續發展認證、Booking.com永續旅遊三級認證、Muse Hotel Awards的永續環保建築設計獎等多項國際肯定，正逐步實現減塑、重塑行動，讓塑膠廢棄物華麗變身，不再流入海洋造成汙染，邀請賓客一起用愛回應地球，每一個有意識的消費決策，都深刻影響地球未來。

洲際行家主廚團隊攜手「一之鄉」、「金錦町」精選獨家風味

經典奶皇月餅

一之鄉獨家奶皇餅皮製作技術，採用黃金比例調配特製香醇栗子泥，外層皮薄餡靚，內餡奶皇濃郁絲滑，精選法國奶油及宜蘭酒洗鴨蛋黃等優質食材製成，每一口皆備感尊寵享受。

翡翠蓮蓉金沙月餅

造型如翡翠高雅剔透，精選馬來西亞進口斑蘭葉汁融合香滑蓮蓉，入口緩緩散發斑蘭與鴨蛋黃香氣，融合傳統港式與南洋道地風情。

櫻花蝦海鮮月餅

一之鄉秘製手炒XO醬佐台灣東部海域特選櫻花蝦拌炒入味，口感層次鹹甜分明，融合本地文化獻上辦桌經典風味。

炭焙地瓜白玉月餅

特選台灣本地食材台農57號黃金地瓜炭焙而成，內餡加入白玉麻糬增添綿密口感，勾勒兒時記憶中的懷念滋味。

龍眼花蜜蜂蜜蛋糕

精選金磚美譽蜂蜜蛋糕，完整濃縮天然純淨龍眼花蜜精華，口感細緻香甜不膩，最適闔家品賞。

金錦町 琉璃琥珀糖

如珠寶閃耀的日式傳統和果子，透明似水晶、色澤如瑪瑙，爽脆砂糖結晶、清爽寒天風味，清新淡雅而口感質地輕盈。