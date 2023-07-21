希塔療癒官方首登時代廣場 時尚和身心靈完美搭配

「希塔療癒」風靡近150國家，在台灣出版書更是暢銷，台灣連歌手張宇都是官方老師，「希塔療癒」的官方老師Josh&Raena這次由「還有什麼比這更好團隊打造」邀請攝影師及知名時裝週造型師黃打一起打造拍攝官方老師Josh&Raena，於20日首登美國「紐約時代廣場」，同時還登上Style Cruze美國雜誌封面，是國際療癒集團首先登上紐約時代廣場的企業。

希塔療癒Josh&Raena，20日首登美國「紐約時代廣場」，還登上Style Cruze美國雜誌封面，是國際療癒集團首先登上紐約時代廣場的企業。Style Cruze/提供

「希塔療癒」官方代表老師Josh&Raena也非常滿意這次的作品，覺得在蒙大拿可以拍攝出如此不一樣的風格，非常榮幸，Raena老師也說，我們被列入紐約時代廣場，和我的靈魂伴侶Josh一起顯化、創造和成長，夢想成真。

團隊總監威力指出，這次服裝搭配更由台灣時裝週知名國際設計師潘怡良老師作品做主打，另外搭配 「嘉裕西服」 跟 「西服先生」，一起強強聯手打造此次造型，也特別謝謝美國蒙大拿州亞太商務辦事處處長王美美跟達美航空協助拍攝。

希塔療癒Josh&Raena，20日首登美國「紐約時代廣場」，還登上Style Cruze美國雜誌封面，是國際療癒集團首先登上紐約時代廣場的企業。Style Cruze/提供

過去曾上許多時尚雜誌專訪，也在台北電影節、紐約時裝週做造型的時尚KOL黃打老師表示，這次遠赴蒙大拿，我特別做了三套不同髮妝造型，搭配不同的髮型，有歐式古典浪漫、日式街頭、看起來的畫面就像從童話故事中王子跟公主走出來，整體造型要像電影劇照那樣經典，而攝影師雞男跟造型師黃打在業界都有10多年經驗，這次到蒙大拿拍攝雖然是現場場勘，但都是靠直覺去做好準備，也拍攝出非常美麗的作品，這是靈性展現蛻變的新時代，每一個人都要展現自己獨特美麗的靈魂特質。

希塔療癒Josh&Raena，20日首登美國「紐約時代廣場」，還登上Style Cruze美國雜誌封面，是國際療癒集團首先登上紐約時代廣場的企業。Style Cruze/提供

「希塔療癒」被譽為最強大的能量療法，希塔療癒ThetaHealing是一種冥想和精神哲學，重視你的潛意識帶來的行為模試，台灣更有數百名療癒師及官方老師，ThetaHealing也是結合科學、醫學、心理學及靈性的療癒技術，ThetaHealing療法於1995年由Vianna Stibal創立，不論是生活感覺窒礙、在愛裡沒有安全感、財務起伏不穩、生命沒有目標方向，關於愛自己的課題，都很適合使用ThetaHealing，讓自己重新回到光與愛裡，創造自己的新生命，而「希塔療癒」明年就要滿30年，這次登上時代廣場，可以說是結合「時尚和身心靈」的完美搭配。