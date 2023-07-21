台灣經貿網攜手我商前進泰國臺灣形象展 佈局新南向商機

2023年「泰國臺灣形象展」7月20至22日於曼谷國際會展中心熱鬧登場，經濟部國際貿易局委託外貿協會台灣經貿網（Taiwantrade.com）於展覽中特別設置「數位科技館」（Digital Commerce Pavilion），展現臺灣數位科技形象外，更集結3C電子、美妝、居家、食品、汽配、手工具等多元品類之22家企業，共同展出超過90項優質產品，並邀請泰國當地KOL前往現場直播推廣，協助我商運用數位行銷加強曝光，拓展泰國市場商機。

泰國是東南亞第二大經濟體，看準疫後市場復甦機會，當地政府於今（2023）年啟動第三期泰國數位發展計畫（Digital Landscape Development Plan），設定於未來5年躋身IMD世界數位競爭力排名前30且達到數位經濟佔整體GDP 30%的目標，外貿協會台灣經貿網看準泰國對AI技術、5G應用及資通訊產業的需求及依賴，故特別設置「數位科技館」，協助臺灣企業拓展新南向市場，獲取商機。

本館融入數位科技元素，展出兩項AI技術應用之產品及服務，醫創達（Miita）展出運用AI感測技術的「寶寶智慧圍兜」，內建的晶片感應器可偵測嬰兒溫度、吐奶、踢被情形，相關數據可連接App，協助家長掌握寶寶狀況並採取行動，展覽現場吸引許多當地買主了解及洽詢；多次榮獲政府服務品質獎的凌網科技（Hyweb）則展出運用AI人臉辨識技術的「FIDO網路身份識別系統」，以難被取代的個人特徵作為系統登入的依據，可協助企業系統提高資訊安全性。

此外，展覽首日邀請泰國知名KOL—波波真幸福於館內向其72萬名粉絲直播介紹臺灣優質產品，更特別開箱知名品牌食品，如高雀斯的即食沖泡珍珠奶茶、波滋達（Candy Poppy）的菓糖爆米花等，並大方分享觀展及產品心得。展期間也搭配貼文宣傳，由KOL廣邀消費者前來參與2023年泰國臺灣形象展，並推薦大家多多前往「數位科技館」一同探索及體驗臺灣產品的魅力。

由經濟部國際貿易局委託建置的臺灣B2B貿易總入口網站「台灣經貿網」（https://www.taiwantrade.com/）是國外買主搜尋臺灣供應商及產品的首選平台。台灣經貿網支援英文、泰文、日文、西班牙文等多達14種語系，方便國際買主搜尋，更為協助臺灣中小企業運用數位管道拓展國際市場，提供如商機媒合、視訊採購洽談、線上小額交易、跨境電商輔導、影音內容製作、關鍵字廣告及SEO優化等多元數位行銷服務，助我商輕鬆進入數位拓銷領域，搶占商機。有意拓展外銷市場的企業，可加入台灣經貿網會員以獲得專屬服務資源，方案及優惠詳情可洽台灣經貿網專線0800-506-088。