泰斯卡攜手海洋環保組織推出聯名限量版「Talisker Wilder Seas單一麥芽威士忌」

兩百年前誕生於四面環海的蘇格蘭斯凱島海岸邊上的「泰斯卡酒廠」，由於斯凱島是一座火山島，一年四季不間斷的受著強烈海風吹拂，由海風帶來的海鹽鮮鹹融合火山的特性，讓與海洋有著緊密關係的「泰斯卡單一麥芽威士忌」，有著獨具風格辨識度的海島風味。如此深受海洋影響的泰斯卡，今年與國際海洋環保組織Parley for the Oceans秉持共同為保育海洋生態、守護海洋森林的理念，聯名重磅推出Talisker x Parley聯名限量版「Talisker Wilder Seas單一麥芽威士忌」。這款限量的特殊酒款是泰斯卡首次使用XO干邑白蘭地橡木桶過桶，以前所未有的深度象徵海洋強大的深藍色力量，以保護海洋森林為目標，每售出一瓶將會捐出3英鎊 (約台幣110元) 做為海洋森林保育用途。

帝亞吉歐台灣分公司行銷總監呂杰隆表示，近年來致力於保護海洋行動，深受海洋啟發的「泰斯卡」;根據世界經濟論壇於2018年發佈的研究報告顯示，全球海洋僅有13% 被歸類為真正的野生海洋，並且未受到人類活動的影響。而海洋中的有光層又稱為海洋森林，有許多的藻類、藍綠菌等光自營生物在這裡行光合作用，並把大氣的二氧化碳轉為自身可用的有機養份。如此的海底光合作用稱為固碳量，而每年地球上的總固碳量就有一半來自於海洋森林；也因此。海洋森林無論對地球或是海洋的健康來說都是非常重要的存在。但如今，珍貴的海洋森林卻以比珊瑚礁快兩倍、比雨林快四倍的速度消失中。為守護美麗的海洋，Talisker於2021年至2023年與非營利性國際海洋環保組織Parley for the Oceans合作啟動 「恢復海洋原生環境」的三年計畫，以恢復和保護海岸沿線的水下森林健康。

「Talisker Wilder Seas單一麥芽威士忌」明亮的酒液，亮琥珀色中帶有紅色光芒。如玫瑰木或新鮮栗子的豐富色澤。香氣柔和而不甜膩，但整體感相當濃郁。一開始是水果和麥芽香，像是帶有葡萄乾、椰棗和無花果乾的麥芽麵包。接續而來的是輕微礦物香氣，帶出令人振奮的海洋氣息，包括海水、鹽晶和巨浪中船舷的意象，這一切都建立在輕微果香和葡萄酒基底上，揉合著一絲煙草味。加入一點點水，會帶出煙燻味。入口口感順滑味道豐富甜美，但很快就出現鹹味、煙燻和果香，中間帶有甜美的椰棗和無花果，瀰漫著漸強的辣椒和煙燻味。濃郁而強烈。加水後會稍微變甜、更有果香味（像是成熟的無花果），以及更明顯的辛香味。餘韻長而溫暖，帶有泰斯卡熟悉的胡椒辛香和最迷人的煙燻果香餘韻。是一款橡木桶和原酒特性完美融合的絕佳之作。酒精濃度：48.6%。業者提供

為保護海洋生態而發表的「Talisker Wilder Seas單一麥芽威士忌」限量版，是「泰斯卡」酒廠首次使用XO干邑白蘭地橡木桶；於二次填充美國橡木桶及歐洲橡木桶中熟陳後，再於法國XO干邑白蘭地橡木桶中進行過桶。XO干邑白蘭地不僅豐富了泰斯卡單一麥芽威士忌特有的海島風味層次，於海潮的香氣中，李子和葡萄乾的柔滑香氣陣陣浮現，如此豐富的果味、海鹽和一絲煙燻及辛香味猶如前所未有的深度，令人聯想起海洋潛藏著強大的深藍色力量。

除此之外，Talisker x Parley聯名限量版更以「永續性」為核心概念為此次包裝帶來新意。除去了消耗樹林的紙盒，以100%回收材質製作吊牌，取代傳統的紙盒及產品說明。更首次選用100%回收玻璃瓶，將包裝總碳排放量減少了80%，瓶身部分則特別將斯凱島沿海的海底地形，以彩繪方式完整重現於瓶身上，品飲的過程中於包裝上也能感受泰斯卡致力於守護海洋的堅持及深度。更希望透過和Parley for the Oceans的合作，提高大眾對海洋環境保育的意識，一同為守護海洋貢獻心力。

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