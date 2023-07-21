專屬爸爸的微醺浪漫「格蘭父子」經典酒款攜手「WUnique吳一無二」打造父親節法式甜點

每逢節日來份甜點或蛋糕慶祝，更添節日氛圍，今年父親節該如何挑選甜點呢？格蘭父子特別與被譽為台北最早奠定新一代法式甜點潮流的指標性法式甜點「WUnique Pâtisserie吳一無二」法式甜點主廚Tim合作，以格蘭父子旗下精選酒款，完美搭配四種男人系甜點，為不同風格的爸爸一同享受一個微醺浪漫的父親節。

格蘭父子台灣分公司行銷總監陳瀅如表示，格蘭父子始終堅持以獨立、專注、追求極致的精神釀製出獲獎無數的知名酒款，而「WUnique Pâtisserie吳一無二」法式甜點，同樣堅持以食材原味呈現出最豐富層次的味覺饗宴。酒和甜點的製成是一連串食材、風味、工藝、情感的相互交融，也勾起了共同打造父親節微醺甜點的契機，悉心獻上兩款父親節獨家限定甜點，以「格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌」和「Hendrick’s亨利爵士琴酒」為創作靈感，將酒液融入甜點中，結合酒款的特色風味，將飽滿的巧思轉化堆疊出豐盈的味覺層次，即日起到8月8日父親節，限量品嚐此別具一格的男人系浪漫味覺饗宴。

帶給爸爸熱情豐富的甜蜜滋味 ，Glenfiddich格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌．「菲迪」鳳梨香草威士忌慕斯。業者提供

陳瀅如指出，「格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌」以開創性的蘇羅拉融合桶(Solera Vat)精心打造，這款在歐洲雪莉橡木桶和新橡木桶中熟陳的威士忌，在格蘭菲迪酒廠獨特的蘇羅拉融合桶靜置而更顯溫潤柔順。蘇羅拉融合桶誕生靈感來自西班牙和葡萄牙的雪莉酒酒窖，是以純手工打造的橡木桶，自1998年啟用以來，桶中始終保持著至少半滿的威士忌。因為蘇羅拉融合桶的製程，格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌柔和順口，賦有濃烈的香氣。香甜石楠花蜜、香草軟糖的迷人香韻與濃郁的果香，激發主廚Tim的創意發想，引用當季水果鳳梨，加入榛果果粒以焦糖翻炒，酸甜口感帶著甜美香氣；外層以格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌調和香草風味，製成輕柔細緻慕斯，圓潤芳醇的威士忌，搭配幕斯輕盈柔軟口感，味蕾、香氣層次的驚喜體驗。鏡面外型搭配上榛果綴飾，而特製的榛果流沙也呼應著格蘭菲迪的鹿之谷的品牌來源。滿滿創作巧思的「菲迪」鳳梨香草威士忌慕斯，以別出心裁的風味堆疊出層次豐厚的味蕾享受，為父親節獻上熱情豐富的甜蜜滋味。

現給爸爸溫柔的浪漫，Hendrick’s亨利爵士琴酒．「琴瑟」檸檬玫瑰慕斯。業者提供

另外，蘊含濃郁迷人的植物香味，與杜松子，小黃瓜，胡萎絕妙合諧，並將紫羅蘭和玫瑰花瓣的香氛層層封存的「亨利爵士琴酒」。手工小批次生產，堪稱史上最複雜工序所打造出的琴酒，入喉滑順細膩，植物清香的絕妙尾韻。獨一無二的細緻清爽的小黃瓜和玫瑰香氣，主廚Tim特別為以此為靈感，為父親節設計「琴瑟 檸檬玫瑰慕斯」，以亨利爵士琴酒結合馬斯卡彭乳酪（Mascarpone），口感細緻綿密；搭配黃檸檬、小黃瓜的清新微酸內餡，營造清爽明亮口感，底層則是散發淡淡糖香的達克瓦茲。外層加上玫瑰和亨利爵士琴酒凍，更增添了精緻的微醺香氣。簡約優雅的外觀、在舌尖上慢慢化開的細密慕斯，輕盈滑順，在口中散開的清新草本香氣，堆疊出酸甜清爽、優雅和諧風味，完美呼應亨利爵士琴酒清新細緻、恬淡迷人的特質，是獻給溫柔浪漫父親的最佳選擇。

就如爸爸內斂的浪漫，The Balvenie百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌．聖多諾黑。業者提供

「百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌」，在傳統橡木桶中熟成14年，再由首席調酒師大衛史都華精心挑選加勒比海蘭姆酒進行過桶，金黃色酒液中有著熱帶水果及熱帶香料的香氣，還帶著太妃糖香甜，圓潤醇厚中展現滿滿熱帶風情。此濃郁的香草太妃糖香氣，和百富經典的蜂蜜調性，搭配上吳一無二經典法式甜點「聖多諾黑」，千層口感酥脆，以及新鮮馬達加斯加香草莢，手工製作濃郁綿密的卡士達，柔潤奶油和濃郁香草相得益彰，再放上外層包裹焦糖脆皮小巧泡芙，配上百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌一同享用，圓厚香醇的風味相互交疊，甜美的香草太妃糖及熱帶水果香氣中，完美貼合焦糖及卡士達的香甜；蜂蜜和香草味堆疊鋪陳，感受威士忌與聖多諾黑交織出的多層次魅力，餘韻柔和而長久，即使內斂的父親也會會此深深著迷。

來自爸爸瀟灑的浪漫，Monkey Shoulder三隻猴子三重麥芽威士忌．經典巧克力塔。業者提供

不強調產區、年份及酒廠間的風味差異，在保有蘇格蘭威士忌一貫的嚴謹製程下，「三隻猴子三重麥芽威士忌」精選來自斯貝賽區3家單一麥芽威士忌酒廠各9個橡木桶的原酒融合熟成，擁有豐富獨特的滑順口感、並散發濃郁香草味的輕盈酒體。三隻猴子強調隨心所欲的創新喝法，不拘泥傳統，無拘無束，擺脫規則迷思的調性，搭配吳一無二「經典巧克力塔」，厚薄適中的塔皮，兩種不同質地的巧克力甘納許，讓甜點在口中融化的時交錯出多樣層次。三隻猴子威士忌搭配經典巧克力塔，創新和經典的碰撞，除了凸顯巧克力的絲滑濃郁，賦予經典巧克力塔全新靈魂，更提升三隻猴子威士忌滑順口感，交織出苦中帶甜、濃郁迷人的新風味，推薦給充滿源源不斷活力與能量、瀟灑風格的爸爸們。

WUnique Pâtisserie吳一無二法式甜點

電話：(02)2737-1707

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷22弄37號

訂購連結：https://wunique.one/

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