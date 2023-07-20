韓流來襲！大葉高島屋韓國展推買1送1

暑假湧現出國潮，無法出國也不用傷心，天母地區大葉高島屋百貨自即日起至7月30日於5樓DOZO Market舉行《韓國在地物產展》，現場展售百餘項地方特色物產並推出買1送1、買2件折扣優惠攬客；於DOZO嚴選市集現場加入DOZO線上商城會員及社群平台，即贈韓國JOOS100桔梗水梨汁80ml，每人限領乙包，送完為止。

當日單筆滿2,500元至4樓聯合服務中心參加《超級好運轉•您消費我買單》轉盤遊戲，就有機會獲得整單「還本」回饋禮券，上限2萬元。使用指定信用卡滿額再送100元百貨禮券，像是大葉高島屋聯名卡滿5,288元，合庫、陽信或台灣企銀滿5千元，兆豐或第一銀行滿6千元。7月28日至30日單筆滿1,500元，還可兌換DOZO寶寶迷你風扇。

大葉高島屋5樓DOZO Market韓國物產展，展期至7月30日。圖／大葉高島屋提供

本次物產展主要引進各式韓國進口食品，像是產自高海拔地區的韓國平昌白菜切片泡菜，日夜溫差的氣候鎖住白菜的甜度跟水分，清脆微甜口感開罐即食，配飯配麵讓人欲罷不能；超夯韓國綜藝「尹食堂」裡，因口感清爽備受外國客人喜愛的韓式雜菜冬粉，以及用急速冷凍鎖住年糕Q彈口感、醬汁香氣濃郁的江原道三多韓式辣炒年糕拉麵組合包，都是買1送1。

另外，前陣子席捲台灣便利商店的「白飯小偷」江原道雪蟹蟹膏，不用等配貨，想買多少就有多少，辣味或味噌口味任3件299元約66折。原汁原味呈現的韓國街頭點心—圃美多Pulmuone迷你鯽魚餅、Ottogi韓式脆皮年糕起司熱狗、東遠釜山綜合魚板，還有全州大王蔘雞湯、S&D海苔，多種口味馬格利酒、真露氣泡酒等等，通通是買多件享折扣，來一趟必能滿載而歸。

韓國長輩最愛，濃度高達55.8%的「JOOS100桔梗水梨汁」，以韓國宮廷料理、傳統甜品「梨熟」的養生概念，使用韓國山清郡的清淨水源與韓國人頂級送禮首選的羅州梨，經14小時細火慢熬的整顆果實，再加入桔梗、生薑、草食蠶、蜂蜜、甘草等天然食材，以中醫角度中和梨的寒性，口感溫醇甘美，非常適合季節變化時潤肺養顏、平時滋補養生的天然食療。

同時，大葉高島屋每逢六日下午於地下一樓中央水族廣場，每日14點與19點各安排一場真人餵魚秀表演，並加碼安排四場見面會與音樂欣賞，分別為7月29日波力藝人、7月30日淺淺藍樂團、8月5日幫幫龍、8月6日天母國中管樂團，讓民眾逛街之餘還能享受美好的午後時光。