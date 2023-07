2023年新品「YOI鹼性水」勇奪國際「風味」與「品質」雙獎肯定

今年YOI 鹼性水首次參加國際評鑑,即獲得擁有食品界米其林之稱的iTQi 風味絕佳獎章「三星獎」,及歷史最悠久的國際品質評鑑權威 Monde selection「特級金獎」,各項表現均獲90分以上評價,得分不僅在全球瓶裝水中名列前茅,更是台灣首支同時榮獲「風味」與「品質」兩大評鑑最高榮譽肯定的瓶裝水。台灣專業鹼性水大廠 NAYAQUA 耐雅格生技,2023年新品「YOI鹼性水」上市,汲取自屏東「北大武山」源泉,並富含矽、鍶、偏矽酸、碳酸氫鹽等天然礦物寶藏,以完美比例造就其獨一無二的「軟」水口感。

YOI 鹼性水以北大武山的早、中、晚,推出三款別具巧思的瓶裝設計。

圖/NAYAQUA 耐雅格生技提供

此外,YOI 鹼性水以北大武山的早、中、晚時刻為靈感,推出三款別具巧思的瓶裝設計,「Misty Morning 靜謐朝晨」、「Twilight 多彩暮光」和「Star Forest 滿宿星嵐」,不僅提醒消費者時刻喝水和愛自己,更鼓勵大眾勇敢展現不同樣貌,跳脫框架,活出自己的色彩,展現Be Your Own Icon, Be YOI 的自信美學!

2023年新品「YOI鹼性水」專利獨創製程,造就YOI鹼性水純粹甘甜口感。圖/朱錦霞

天然鹼性珍稀礦物比例 專利獨創製程保留純粹甘甜口感

打破鹼性水就是澀味感的偏見,YOI 鹼性水取自北大武山水源,其得天獨厚的地理位置、氣候及千百年來的地下溶濾與淨化作用,造就瓶裝鹼性水中難得一見的「天然鹼性」特質,不僅擁有從裝瓶到開瓶飲用,仍長時間保持穩定、不易還原的酸鹼值,完美的礦物質比例,更蘊含被譽為水中黃金的「偏矽酸」、天然制酸劑「碳酸氫鹽」等微量元素,打造輕柔且好入喉的純淨滋味。YOI 鹼性水經專利獨創製程,以12道多重過濾與無菌充填等製程作業,嚴謹把關飲用水的最高品質。同時,響應環境友善與永續發展理念,從瓶身到瓶標,100%可回收再利用,並於廠房全面鋪設太陽能板,經由低耗能、高效率、自動化、智慧化的生產製程,將能源耗損降到最低,積極落實減碳行動。

YOI 鹼性水希望透過三款瓶身設計提高飲水健康意識。 圖/朱錦霞

跳脫傳統瓶裝水設計 三款特色包裝打造 Be YOI 自信美學

YOI 鹼性水不只通過國際「風味」與「品質」的嚴格評鑑審核,此次瓶裝外觀設計也別具巧思,跳脫市場經常選用的透明或白色,將北大武山的早、中、晚三種時刻幻化於瓶身,以藍綠色的「Misty Morning 靜謐朝晨」象徵早晨寧靜的天空,紫橙色「Twilight 多彩暮光」展現下午夕陽映照的浪漫氛圍,而神秘的極光灰「Star Forest 滿宿星嵐」,即是代表夜晚仰望天空所看見的滿滿星光,希望藉由三款早中晚瓶身設計理念,提醒消費者「時間到了記得喝水」,提高飲水健康意識。

YOI鹼性水現於momo購物網獨家銷售。圖/NAYAQUA 耐雅格生技提供

獨家合作momo上市募資計畫成效優異 最終達標330%

台灣專業鹼性水大廠 NAYAQUA 耐雅格生技,秉持滿足市場多元飲水需求的使命,陸續推出主打不同功能的瓶裝水產品,如旗下銷售第一,以滑順口感備受喜愛的「曜pH9.0 鹼性離子水」、主打低鈉「晴空水pH8.0鹼性離子水」等。2023 年推出新品YOI鹼性水,以其輕柔爽口的風味、珍稀的天然礦物質比例,與耳目一新的瓶裝設計等特色,深獲平時十分關注自身健康與飲水品質、愛好運動、享受生活的族群喜愛,首波銷售獨家上架電商龍頭momo 購物網,並攜手推出「YOI 鹼性水新品募資計畫」,獲得消費者熱情響應,計畫最終達標 330%!根據後台數據指出,高達7成的消費者,選擇購買兩箱以上的YOI 鹼性水,並搭配其他 NAYAQUA 產品一併購入。

未來NAYAQUA 將繼續朝向專業鹼性水品牌發展,以滿足現今市場的不同飲水需求,並持續拓展線上與實體的銷售通路,讓消費者有更便利且多元購買管道。momo購物網銷售連結請詳見:https://reurl.cc/65X1QV