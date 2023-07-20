2023年新品「YOI鹼性水」勇奪國際「風味」與「品質」雙獎肯定

今年YOI 鹼性水首次參加國際評鑑，即獲得擁有食品界米其林之稱的iTQi 風味絕佳獎章「三星獎」，及歷史最悠久的國際品質評鑑權威 Monde selection「特級金獎」，各項表現均獲90分以上評價，得分不僅在全球瓶裝水中名列前茅，更是台灣首支同時榮獲「風味」與「品質」兩大評鑑最高榮譽肯定的瓶裝水。台灣專業鹼性水大廠 NAYAQUA 耐雅格生技，2023年新品「YOI鹼性水」上市，汲取自屏東「北大武山」源泉，並富含矽、鍶、偏矽酸、碳酸氫鹽等天然礦物寶藏，以完美比例造就其獨一無二的「軟」水口感。

YOI 鹼性水以北大武山的早、中、晚，推出三款別具巧思的瓶裝設計。

圖／NAYAQUA 耐雅格生技提供

此外，YOI 鹼性水以北大武山的早、中、晚時刻為靈感，推出三款別具巧思的瓶裝設計，「Misty Morning 靜謐朝晨」、「Twilight 多彩暮光」和「Star Forest 滿宿星嵐」，不僅提醒消費者時刻喝水和愛自己，更鼓勵大眾勇敢展現不同樣貌，跳脫框架，活出自己的色彩，展現Be Your Own Icon, Be YOI 的自信美學！

2023年新品「YOI鹼性水」專利獨創製程，造就YOI鹼性水純粹甘甜口感。圖／朱錦霞

天然鹼性珍稀礦物比例 專利獨創製程保留純粹甘甜口感

打破鹼性水就是澀味感的偏見，YOI 鹼性水取自北大武山水源，其得天獨厚的地理位置、氣候及千百年來的地下溶濾與淨化作用，造就瓶裝鹼性水中難得一見的「天然鹼性」特質，不僅擁有從裝瓶到開瓶飲用，仍長時間保持穩定、不易還原的酸鹼值，完美的礦物質比例，更蘊含被譽為水中黃金的「偏矽酸」、天然制酸劑「碳酸氫鹽」等微量元素，打造輕柔且好入喉的純淨滋味。YOI 鹼性水經專利獨創製程，以12道多重過濾與無菌充填等製程作業，嚴謹把關飲用水的最高品質。同時，響應環境友善與永續發展理念，從瓶身到瓶標，100％可回收再利用，並於廠房全面鋪設太陽能板，經由低耗能、高效率、自動化、智慧化的生產製程，將能源耗損降到最低，積極落實減碳行動。

YOI 鹼性水希望透過三款瓶身設計提高飲水健康意識。 圖／朱錦霞

跳脫傳統瓶裝水設計 三款特色包裝打造 Be YOI 自信美學

YOI 鹼性水不只通過國際「風味」與「品質」的嚴格評鑑審核，此次瓶裝外觀設計也別具巧思，跳脫市場經常選用的透明或白色，將北大武山的早、中、晚三種時刻幻化於瓶身，以藍綠色的「Misty Morning 靜謐朝晨」象徵早晨寧靜的天空，紫橙色「Twilight 多彩暮光」展現下午夕陽映照的浪漫氛圍，而神秘的極光灰「Star Forest 滿宿星嵐」，即是代表夜晚仰望天空所看見的滿滿星光，希望藉由三款早中晚瓶身設計理念，提醒消費者「時間到了記得喝水」，提高飲水健康意識。

YOI鹼性水現於momo購物網獨家銷售。圖／NAYAQUA 耐雅格生技提供

獨家合作momo上市募資計畫成效優異 最終達標330％

台灣專業鹼性水大廠 NAYAQUA 耐雅格生技，秉持滿足市場多元飲水需求的使命，陸續推出主打不同功能的瓶裝水產品，如旗下銷售第一，以滑順口感備受喜愛的「曜pH9.0 鹼性離子水」、主打低鈉「晴空水pH8.0鹼性離子水」等。2023 年推出新品YOI鹼性水，以其輕柔爽口的風味、珍稀的天然礦物質比例，與耳目一新的瓶裝設計等特色，深獲平時十分關注自身健康與飲水品質、愛好運動、享受生活的族群喜愛，首波銷售獨家上架電商龍頭momo 購物網，並攜手推出「YOI 鹼性水新品募資計畫」，獲得消費者熱情響應，計畫最終達標 330％！根據後台數據指出，高達7成的消費者，選擇購買兩箱以上的YOI 鹼性水，並搭配其他 NAYAQUA 產品一併購入。

未來NAYAQUA 將繼續朝向專業鹼性水品牌發展，以滿足現今市場的不同飲水需求，並持續拓展線上與實體的銷售通路，讓消費者有更便利且多元購買管道。momo購物網銷售連結請詳見：https://reurl.cc/65X1QV