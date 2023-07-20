全台最大豪華遊艇 獨享尊榮娛樂體驗

春夏出海，秋冬遊河，以吃喝玩樂全然體驗海洋極致休閒！ALTOPIA億樂國際旅行社與女神遊艇轟動推出全新豪華遊艇『女神玫立忒號』，為夏天龜山島牛奶海的遊艇市場投下震撼彈，將台灣的遊艇娛樂生活再度往上提升一個層級，用全年無休的經營方式，夏季服務國人出海玩水的客戶，冬季返回淡水河走商務招待活動與精緻餐會，將各種遊艇上的娛樂活動結合於一身，滿足不同年齡，不同需求對於生活娛樂享受有所追求的客戶。今年更與宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出聯名旅遊產品，結合星級酒店與豪華遊艇，海陸雙享，將蘭陽平原的山與海一次呈現給國人朋友。

這次發表的『女神玫立忒號』為80呎豪華動力遊艇，最多可搭30名乘客，5名船組員，平均時速為15節，從烏石港來回龜山島僅需一小時。圖／業者提供

這次發表的『女神玫立忒號』為80呎豪華動力遊艇，最多可搭30名乘客，5名船組員，平均時速為15節，從烏石港來回龜山島僅需一小時，在所有牛奶海遊艇中目前速度是最快的。船身巨大平穩，大幅減少出海的不適。前甲板備有奢華的遮陽宮廷帳與船頭懸空甲板眺望海景，享受海天一色的美麗景緻。後甲板有圓型的吧台，可變身為DJ台或是料理桌，提供船上乘客不同娛樂享受。船內設備包含：豪華客廳與餐廳，豪華KTV視聽室含頂級的JBL音響、三間獨立衛浴。水上遊樂設施包括8張立槳SUP、大型水上浮具，另外也可以加購6米高全台最大充氣海上溜滑梯、專人代烤海上BBQ服務、專業人像攝影與空拍和大型水上摩托車。

搭乘豪華遊艇『女神玫立忒號』來到龜山島牛奶海，可以操作水上浮具做親水暢遊。圖／業者提供

遊艇內擁有豪華客廳與餐廳，包含豪華KTV視聽室。圖／業者提供

ALTOPIA億樂國際旅行社除旗下高達30艘千萬豪華遊艇的租賃服務，主打訂製旅遊，根據客戶預算需求，不管是國內外限量頂級住宿，訂製各式獨家體驗或招待行程，主打禮賓管家全程隨行服務，活動零失誤，以『非凡體驗，尊榮無限』為宗旨，讓每一位客戶都能享受生活中的美好，以及旅途中所得到的專屬體驗。