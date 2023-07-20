保時捷911 Dakar全球限量2,500台 台灣爭取到十數台

保時捷針對911車系推出一輛限量版車款-全新保時捷911 Dakar，全球限量生產2,500台，台灣努力爭取到十數台，近期將逐一交車。此車係紀念保時捷車隊於1984於巴黎-達卡拉力大賽首次獲得總冠軍！同時該彪炳戰績也代表了保時捷 911 搭載四輪驅動系統的濫觴，911 Dakar為此特別提供拉力賽設計套件（Rallye Design Package）作為選配，向當年的冠軍賽車致敬。全新保時捷911 Dakar售價為12,060,000 元；拉力賽設計套件選配價為新台幣1,742,000元。

保時捷 911 Dakar最引人注目之處就在於底盤離地高度，較搭載跑車化懸吊的 911 Carrera增加50mm，標配的前後軸抬升系統可讓前、後軸高度額外增加30 mm，使其離地間隙與穿越角足以媲美傳統休旅車，這套懸吊系統經過重新調校，其抬升系統不僅是一項只能用於低速穿越障礙的功能，而更是懸吊設定中不可或缺的特色，在「高」底盤模式下，可允許車輛在時速高達170 km/h進行激烈的越野活動，高於此速度車輛會自動降回一般高度。

為了符合保時捷 911 Dakar運動越野屬性，配胎使用專為該車款開發的倍耐力 Scorpion All Terrain Plus（前輪 245/45 ZR 19，及後輪 295/40 ZR 20），厚實的胎面紋路深達9 mm，強化的胎側與紋路以雙簾布層包覆，使這款輪胎成為保時捷 911 Dakar 挑戰各種地形的理想選擇，同時還具備高度抗切割性。此外，也提供 P Zero 夏季與冬季胎作為選配項目，這兩款胎同樣具備雙簾布層胎體設計，但標配的全地形胎在一般道路上同樣提供符合跑車標準的動態表現。

保時捷 911 Dakar搭載的 3.0 升六缸雙渦輪增壓引擎具備 480 PS（353 kW）最大馬力及570 Nm扭力峰值，提供卓越出眾的性能及的水平對臥引擎引人入勝的雄渾聲浪，同時可在3.4秒由靜止衝刺至時速 100 km/h，但受限使用全地形胎其最高極速限制在240 km/h。8速 PDK 雙離合器自手排變速系統與保時捷全時四輪驅動搭配該引擎作為標準配置，其它標配項目還包含後軸轉向系統、來自 911 GT3 的引擎腳、PDCC保時捷動態底盤控制系統及防傾穩定系統，結合上述組件的交互作用下，使得保時捷 911 Dakar 在沙地或鬆散地形的動態表現就彷彿在紐柏林北環賽道一樣優異。而拜兩種全新駕駛模式，911 Dakar能夠展現絕佳的越野性能，這兩種模式可透過方向盤上的旋鈕進行切換： Rallye 模式最適合鬆散、不平坦的非鋪裝路面，此模式的全時四輪驅動系統將分配較高比例動力輸出於後軸輸出；在 Offroad 模式下底盤會自動調整至高離地高度，此模式可在惡劣地形與沙地上提供最強的循跡能力。兩款駕駛模式皆配置有全新 Rallye 起跑控制（Rallye Launch Control），使車輛在鬆散的路面發揮強力的加速性能同時允許輪胎約 20% 的滑移。

在沙漠奔馳的保時捷911 Dakar。圖／業者提供

911 Dakar 的其它特色還包含：全新開發的輕量化 CFRP 固定式擾流尾翼，以及 CFRP 前蓋搭配源自於 911 GT3 的導流設計。其他標配越野設計細節包含前、後紅色固定式拖曳環、加寬輪拱及側裙，並在前、後、側裙採用不鏽鋼下護板，同時位在重新設計的前保桿兩側的進氣口，也採用不鏽鋼隔柵以抵抗路面飛石噴濺。

保時捷 911 Dakar 的車頂配有可見的 12V 電源輸出，提供給可選配的車頂行李架上的探照燈使用，此行李架具有 42 公斤負載能力，攜帶拉力賽事所需的油箱、水箱、摺疊鏟、脫困板等裝備都輕而易舉，另外，車頂帳也是 911 Dakar 的選配項目之一。註

內裝方面，標配賽車桶型座椅並以雙座配置，以彰顯 911 Dakar 的運動野心，輕量化玻璃及輕量化電池則進一步減輕車重，使得全車車重僅1,605公斤，僅比配置PDK變速箱的911 Carrera 4 GTS重10公斤。

Dakar風格內裝的最大特點在於標配 Race-Tex 材質並施以魅影綠（Shade Green）對比色縫線，此特殊色也是 911 Dakar的專屬金屬漆塗裝。另外還提供拉力賽運動套件（Rallye Sport Package）包含防滾桿、六點式安全帶及滅火器作為選配項目。

拉力賽設計套件致敬 1984 年巴黎達卡冠軍拉力賽車來自Porsche Exclusive Manufaktur選配項目的拉力賽設計套件核心為白色搭配金屬龍膽藍色的雙色塗裝，這是保時捷首次結合雙色調塗裝與裝飾彩貼在量產車型。客戶在車側可選擇貼上獨特的 0 至 999 號賽車編號，除了紅色與金色的拉力賽車條紋外，選配拉力賽設計套件的 911 Dakar，由於以 1984 年達卡拉力賽冠軍賽車的外觀作為基底，在車門上印有「Roughroads」字樣，這是一個展現 911 Dakar 車型的獨有概念以及為越野而生的強大性能的註冊商標。再加上輪圈施以白色烤漆以及紅色光條尾燈，營造出與標準版車型更加獨特的外觀造型。內裝還有更多亮點特色，包含 Race-Tex 與真皮延伸包覆以及青鯊藍色的安全帶與其它元件。