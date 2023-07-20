台灣原住民魚類養殖技術輔導有成 鮮美帝王魚外銷技轉

一向以促進產業與經濟發展為目標的台灣與東協國會議員關係總會，長期輔導台灣原住民魚類養殖技術，近來已經展現成果，養殖成功的帝王魚1號、2號，備受大眾歡迎。

台、港嘉賓共同見證總會輔導台灣原住民魚類養殖技術的成功。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供

值此仲夏，台灣與東協國會議員關係總會特別於日前舉辦首次試吃盛宴，與台灣香港工商協會榮譽會長蘇麗蓉女士共同邀約台、港十餘位嘉賓於立法院康園，一起品嚐帝王魚料理，席間大家對肉質鮮美、風味極佳的帝王魚讚不絕口，並熱烈討論且支持帝王魚的外銷和技轉養殖，首選地點為下川島的沿海場域。

餐後，在諸位嘉賓的見證下，由劉意川總會長與蘇麗蓉榮譽會長簽署合作協議。

台灣與東協國會議員關係總會劉意川總會長（左）與台灣香港工商協會榮譽會長蘇麗蓉簽署合作協議，期能成功推廣帝王魚養殖，讓世界看見台灣原住民的優秀。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供

劉意川總會長表示：「下川島所處的川山群島位於北回歸線以南，東鄰港、澳，海（島）岸線總長306公里，氣候溫和，擁有飛沙灘旅遊區及王府洲旅遊區兩個景區：飛沙灘旅遊區素有「南海碧波出芙蓉」之稱，擁有長達4,500米的沙灘，水澈沙白，是最理想的天然海水浴場；王府洲旅遊度假區則有度假天堂之稱，海灣呈月牙形，三面奇峰環繞，沙灘長1,600米，海水清澈，白沙細軟；不僅景色宜人，川山群島還有豊富的海洋資源，海域幅員遼闊，可以品嚐各類海鮮，亦是未來我們帝王魚最佳的養殖場域，期待能讓台灣原住民的心血成果享譽全球！」