台灣原住民魚類養殖技術輔導有成 鮮美帝王魚外銷技轉

台灣與東協國會議員關係總會長期輔導台灣原住民魚類養殖成功的帝王魚料理，肉質鮮美、口感極佳。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供

一向以促進產業與經濟發展為目標的台灣與東協國會議員關係總會，長期輔導台灣原住民魚類養殖技術，近來已經展現成果，養殖成功的帝王魚1號、2號，備受大眾歡迎。

台、港嘉賓共同見證總會輔導台灣原住民魚類養殖技術的成功。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供

值此仲夏，台灣與東協國會議員關係總會特別於日前舉辦首次試吃盛宴，與台灣香港工商協會榮譽會長蘇麗蓉女士共同邀約台、港十餘位嘉賓於立法院康園，一起品嚐帝王魚料理，席間大家對肉質鮮美、風味極佳的帝王魚讚不絕口，並熱烈討論且支持帝王魚的外銷和技轉養殖，首選地點為下川島的沿海場域。

餐後，在諸位嘉賓的見證下，由劉意川總會長與蘇麗蓉榮譽會長簽署合作協議。

台灣與東協國會議員關係總會劉意川總會長（左）與台灣香港工商協會榮譽會長蘇麗蓉簽署合作協議，期能成功推廣帝王魚養殖，讓世界看見台灣原住民的優秀。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供

劉意川總會長表示：「下川島所處的川山群島位於北回歸線以南，東鄰港、澳，海（島）岸線總長306公里，氣候溫和，擁有飛沙灘旅遊區及王府洲旅遊區兩個景區：飛沙灘旅遊區素有「南海碧波出芙蓉」之稱，擁有長達4,500米的沙灘，水澈沙白，是最理想的天然海水浴場；王府洲旅遊度假區則有度假天堂之稱，海灣呈月牙形，三面奇峰環繞，沙灘長1,600米，海水清澈，白沙細軟；不僅景色宜人，川山群島還有豊富的海洋資源，海域幅員遼闊，可以品嚐各類海鮮，亦是未來我們帝王魚最佳的養殖場域，期待能讓台灣原住民的心血成果享譽全球！」

文 翁雅蓁

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