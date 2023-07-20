「OMAR X穀蘊原桶強度威士忌單桶拍賣會」16款品項千萬元決標

臺酒公司旗下兩大威士忌品牌「OMAR單一麥芽威士忌」與「穀蘊單一穀類威士忌」，發展多年來屢獲國際各大競賽肯定，獨創的釀酒工藝更擄獲台灣消費者的味蕾。為印證台灣在釀製威士忌上得天獨厚的優勢和風土特色，臺酒公司日前重新舉辦受疫情影響而停辦四年的「OMAR X穀蘊原桶強度威士忌單桶拍賣會」，提供給國內行家們，除了蘇格蘭產區外更多的好選擇。「OMAR X 穀蘊單桶威士忌拍賣會」，由南投酒廠與台中酒廠品評團隊，嚴格選出16桶優質單桶威士忌，作為最終正式拍賣的競標品。得標買家還能透過客製化服務，打造專屬的單桶威士忌。當日拍賣會現場競爭激烈，最終16款品項全數拍賣成交，總計拍賣價格直逼千萬元。

臺灣菸酒公司總經理林士傑表示，威士忌包桶的風潮在台灣已盛行多年，各種五花八門的客製化單桶威士忌，有如雨後春筍般不斷湧現。台灣人愛喝單一麥芽威士忌，許多進階愛好者更是對於威士忌原酒趨之若鶩，所謂「一桶一世界」，發展至今，台灣已是全世界威士忌包桶最多的國家，因此許多行家對於選桶拍賣活動並不陌生。雖然受到Covid-19疫情影響，以及國際物流與貨源的運送限制，讓過往備受好評的OMAR拍賣會不得不延宕四年，但是這幾年無論是台中酒廠、南投酒廠對於風味桶的研究與投入，並沒有因此停擺，甚至在市場受限的情況下，臺灣菸酒還能夠領先國際，以台灣獨樹一格的梅子桶、柳丁桶等風味在國際大賽中獲獎，更連帶影響到國際酒廠也開始注重風味桶的變化，讓單一麥芽威士忌擁有更豐富的層次表現，這都得要感謝消費者與眼光卓越買家對我們的支持，未來臺灣菸酒也將持續努力，同心協力把台灣威士忌推向更遠大的目標，也能在國際市場上更具知名度。

OMAR係蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，南投酒廠氣候溫暖宜人更有中央山脈純淨無污染之水源，極適合威士忌生產及陳年，故特在當地建立威士忌蒸餾工場，並堅持非冷凝過濾工法及不添加焦糖色素，以「琥珀心，台灣情」，傳達原有的風土香氣及琥珀略帶金黃的色澤。而台中酒廠則致力專注於穀物臻粹，開創其與眾不同的蒸餾酒心，透過東方人文，交會西方製程孕育，探索單一、調和風味之奧祕。「穀蘊原桶強度單一穀類威士忌」，以非冷凝過濾單桶原酒限量裝瓶，運用連續式蒸餾器蒸餾而成，以小麥、高粱等穀物為原料，分別經波本桶、雪莉桶與新橡木桶熟成，為台中酒廠寫下歷史新頁。

擔任「OMAR X 穀蘊單桶威士忌拍賣會」主持人的藝術拍賣官陸潔民（左）認為一桶優質的單桶威士忌不僅在於其特殊性，稀有性、紀念性等指標，以及後續在酒標、包裝上的設計，都會增添拍品未來的增值潛力。而臺酒公司總經理林士傑（右）則對台中酒廠、南投酒廠對於風味桶的積極研究與投入，表達肯定之意。業者提供

拍賣會當天不僅有數十位眼光精準的買家報名，臺灣菸酒也邀請國內資深且知名的首席藝術拍賣官陸潔民擔任主持。擁有十多年拍賣資歷的陸潔民先以詩仙李白知名的《月下獨酌》四首之中，最豪氣的第二首部分詩句做開場：「天若不愛酒，酒星不在天。地若不愛酒，地應無酒泉。天地既愛酒，愛酒不愧天。已聞清比聖，復道濁如賢。」以此點出愛酒之人對酒的情懷，同時也表示好酒與藝術的收藏共通點，皆在於：「碰的對，看的透，買的好，藏的樂，賣的妙。」簡單幾句話，點出拍賣、收藏、獲利等多方面價值。

陸潔民表示，正如同藝術收藏，一桶優質的單桶威士忌不僅在於其特殊性，稀有性、紀念性等指標，以及後續在酒標、包裝上的設計，都會增添拍品未來的增值潛力。7月12日OMAR X 穀蘊原桶強度威士忌單桶拍賣會得標的買家，還能透過客製化服務，打造專屬的單桶威士忌酒標及包裝設計，提升增值空間及收藏價值。

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