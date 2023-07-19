KHTOY首創絨毛玩偶旗艦館嘉義盛大開幕10大主題區驚艷登場

還在猶豫暑假要去哪裡玩？嘉義網美景點再+1， KHTOY全台首創絨毛玩偶旗艦館落腳嘉義，率先於7月19日舉行開幕剪綵，並將於7月20日試營運，工廠直營的KHTOY主打平價高品質，要讓粉絲沉浸在絨毛玩偶的奇妙世界裡，全新開幕旗艦館全區佔地600多坪，館內擁有超過1000種絨毛角色商品，將是大人小孩駐足驚嘆的超吸睛新亮點。

大門口有KHTOY獨家推出的超萌恐龍造景以及超大型親子熊綠化植栽，要讓大家一開始就被可愛所統治。圖/業者提供

KHTOY全台首創絨毛玩偶旗艦館，整館除了超多絨毛商品，還能跟米奇米妮、卡娜赫拉的小動物、哥吉拉的大型玩偶一起合照，開幕期間加入會員，即享有全館75折活動，希望粉絲們逛得賞心、買得開心。

KHTOY旗艦館三樓以販賣大量體玩偶為主。圖/業者提供

旗艦館從建築外觀上就展現出小巧思，有三眼怪漫步在玻璃櫥窗上，加上大型2D娃娃機展示，呈現可愛、療癒的主題形象，大門口也有KHTOY獨家推出的超萌恐龍造景以及超大型親子熊綠化植栽，要讓大家一開始就被可愛所統治！館內有三層樓，一樓共10大主題展區，包含迪士尼主題區、卡娜赫拉的小動物、天竺鼠車車、動漫房間、間諜家家酒、哥吉拉、哈利波特、粉紅豬小妹等，以大型玩偶搭配的互動式場景，搭配琳瑯滿目的商品陳列，保證讓你驚喜不斷 ; 二樓設有親子空間-小小雷克斯探險王國，大朋友在逛展購物的同時，能讓孩子在此區開心玩耍；三樓則是超大型絨毛玩偶的夢幻天地，陳列各品牌的完美大型玩伴，可愛又吸睛，無論是送禮或自用都超適合 !