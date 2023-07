兩天逾8萬人 叭叭嘉年華留下歡樂印記

台北市會展產業發展基金會整合了下半年9場活動並形塑出【IP賦能‧台北】整體意象的第一場活動「2023 Park Park Carnival叭叭嘉年華」,7月15~16日在圓山花博公園超熱烈登場,兩天時間創下了逾8萬人次的夏日戶外轟趴,在樂迷心中烙下無法磨滅的歡樂印記。

號稱最在地的叭叭嘉年華來到第四屆,現場超過70組音樂人在體感超過40度的台北圓山花博公園獻演,樂迷們更是比太陽還熱情,七個舞台不時傳出尖叫與歡呼聲。首日登場、放話要「炸掉舞台」的潮州土狗與禁藥王x栗子,以精彩的演出將活動推到高潮;接連的鶴The Crane、wannasleep則在演出後寵粉合照,展現街頭演出台上台下親蜜融合的氣氛。

7月16日第二天的活動中,身著花襯衫的伍佰在金曲DJ舞台驚喜現身,直接掀起高潮;A_Root同根生、芒果醬Mango Jump、Multiverse、拍謝少年更是讓在現場的所有樂迷見識到不同語言、不同類型音樂所散發的無比魅力。音樂人與樂迷不畏豔陽,合力將「2023 Park Park Carnival叭叭嘉年華」打造成最難忘的夏日回憶。

第四屆叭叭嘉年華延續一貫街頭精神,今年的主題「看!Baby We were Born to Run」將新世代音樂人的才華一句話道盡,許多令人驚豔的音樂人在網路世界用音樂征服人心,因為科技進步,音樂合作再也不受地域限制,「2023 Park Park Carnival叭叭嘉年華」直接將網路世界的精彩搬到現實舞台,打亂重組,讓樂迷們直面這份真實。本屆活動也吸引了許多外國音樂人參演,包括香港的Gordon Flanders和印度的Jatayu等,吸引許多樂迷,也體現了音樂無國界。

主辦單位街聲音樂平台執行董事、2023 Park Park Carnival策劃總監黃曉薇表示,活動型態的構想來自1969年8月美國紐約州伯利恆鎮白湖村附近一座 2.4平方公里牧場上的那場「伍茲塔克(胡士托)音樂藝術節(Woodstock Music & Art Fair)」,雖然已經年代久遠,當下的年輕人不但沒聽過、甚至連探究的意向都缺缺的時候,但作為一個史上最大的搖滾音樂節,和六零年代末期的文化試金石,伍茲塔克和通俗文化在許多方面有著千絲萬縷的關連,名詞「伍茲塔克世代」也成為一個常見的詞彙,當代文化也持續紀念著伍茲塔克。

與伍茲塔克音樂藝術節不同的是,Park Park Carnival是在一個開放式的場所舉辦,完全沒有門票收入,只能靠官方的支持和企業的贊助來維持運營,自2015年首屆登場以來,至今也只辦了4屆,即緣於營收成效的考量。

不過,黃曉薇樂觀的指出,4屆活動的積累,已經使「Park Park Carnival趴趴嘉年華」能臻於順境,參演團隊也經常展現後續的發展亮點,例如現下嘻哈音樂的當紅炸子雞「芒果醬」,去年參加趴趴嘉年華之前還是一個沒人知道的小團,結果在唱當天,從冷落的舞台前到結束時聚攏了兩三千人,他們的才華被歌迷發掘,一年來,他們每一場演出的門票都秒殺,我們替「芒果醬」高興,也為我們的「孵化」能力感到自豪。

積累四屆、名聲響起的叭叭嘉年華,已經能夠招引到豐足的贊助支持,包括「猿圈圈」級別的客家委員會、Maji廣場;「共同進化」級別的beanfun!、雪山啤酒、Red Bull、雪碧 Sprite、Panasonic Battery、痞客邦、BITGIN 幣竟等;「功德猿滿」級別的有趣市集、福泰飯店集團、吃到肉羹和「猿友」級的臺北市會展產業發展基金會等,都算得上是「有點字號」了。

黃曉薇指出,音樂領域的IP變現已經成為當今音樂產業的重要策略之一,第四屆2023 Park Park Carnival叭叭嘉年華除了有幸獲得前述公、私部門的支持外,還特別感謝台北市會展產業發展基金會為其轄下展演場地下半年陸續登場的IP集群廠商組建的【IP賦能‧台北】的整體行銷計畫,幫大家找到更多的發聲機會,為展演活動的成功打下了更好的基礎。