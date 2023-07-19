樹立SUV領航典範 All-New CR-V搶先公開，預接單價108萬起

千呼萬喚！All-new CR-V作為全球SUV指標車款，以質感美學再進化之姿，不斷突破極限，塑造「完備安全科技」、「優雅質感座艙」、「跨級距百變空間」、「強悍動力性能」四大絕對優勢，樹立SUV領航新典範！全新大改款新車全車系搭載最新進化Honda SENSING智慧安全主動防護系統與10具SRS輔助氣囊，並首次導入Honda CONNECT先進智慧聯網系統(S / Prestige)。Honda Taiwan今日（7/19）特地宣布，All-New CR-V各車型預接單售價各為VTi-S 108萬元、S 118萬元、Prestige 128萬元，預料將在競爭激烈的同級距市場掀起強烈震波！

外觀部分以動感大器設計語彙，塑造嶄新風貌，車室佈局秉持MM思想(Man Maximum Machine Minimum)設計理念，打造跨級距百變空間及質感內裝，尤其最高等級Prestige車型更擁有「MVCS環景影像輔助系統」、「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器(含重低音)」、「全景式電動天窗」、「10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表」等先進科技配備，將帶給駕乘者優雅從容與科技便利兼具的非凡體驗。

比前代更豪華大器的帥氣車尾。圖／業者提供

All-new CR-V搭載進化版1.5-liter direct-injected 4-Cylinder DOHC VTEC Turbo引擎，在降低引擎振動與提升聲浪品質的同時，創造193PS大馬力與24.8kg-m/1,800~5,000 rpm低轉速大扭力的輕快加速感，另配置優化版CVT無段變速箱提升靜肅性；並實現15.0km/L (VTi-S / S)、14.7km/L (Prestige)的絕佳油耗！車身採用ACE鋼骨結構並提升車體與底盤剛性及抗扭曲表現，且搭載ARD振幅反應避震器，締造市區與高速線性穩定巡航、人車一體舒適操控感；另透過防火牆與引擎支架的強化、輪拱及車底板隔音材質的增加、更進化的ANC主動式噪音抑制系統等，有效消弭車室噪音，靜享愜意質感生活。

賦予極致美學的優雅質感座艙。圖／業者提供

為搶先向車壇宣示，Honda Taiwan今日（7/19）除特地舉行新車媒體預賞會，並與坪林青年茶業發展協會，特推無酒精特色茶飲「茶慶酒」贈與媒體朋友，「茶慶酒」是由青年回鄉帶進新思維、新的生活態度與不斷的研發創新打造的在地特色商品，且幫助地方共榮創生，這樣的職人精神符合Honda勇於突破重圍、實現夢想的初衷，如同全新世代的all-new CR-V，以超越標竿再進化之姿實現嶄新的移動喜悅。

而為感謝消費者的熱烈支持，Honda Taiwan今日亦同步宣布，前1,000位交車車主將另享有專屬CR-V交車禮！消費者，今天起即可至全台Honda Cars搶先預賞並預訂all-new CR-V，為家人開啟優雅從容的璀璨旅程。