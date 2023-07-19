「台北曲藝團」三十而麗．藝潤珠圓首演 8月5日臺中歌劇院

臺灣傳統說唱團隊「台北曲藝團」（以下簡稱：北曲），今年成立30周年，點數以往包含：突破相聲古典風格、復活失傳並融入新元素，獨創的「音樂評書」、傳承年輕人，成立兩岸唯一相聲男團「愛笑斯坦」等；為了歡慶特別歲月，特別推出「三十而麗．藝潤珠圓」北．中．南．東巡迴鉅獻，匯集了臺灣評書宗師、相聲泰斗淬鍊三十年藝術精華，8月5日將在「臺中國家歌劇院」啟動首演，藉此表達三年疫情影響下，因有政府、企業和觀眾支持力量，才得以繼續存活的感恩之情。

台北曲藝團30周年-老、中、青演員群合影。圖／台北曲藝團提供

北曲團長葉怡均表示，人說十年磨一劍，三十年無論累積文化資產，或是藝術家的個人創作能量，猶如珍珠圓潤璀璨，達到《藝潤珠圓》狀態，透過巡演把各自代表作呈現給觀眾！葉團長進一步指出，「臺中國家歌劇院」是中部文化標竿，因此將30年傳統曲藝精髓，從臺灣中心點出發，藉此形成擴枝散葉效應外，更希望以往「說唱」在街頭、民間茶館演出形式，推到國家級殿堂，大幅提升節目品質與觀感。

音樂評書左-葉怡均、中-侯廣宇、右-張士能。圖／台北曲藝團提供

曾與金超群合作《包青天》、《天橋上的魔術師》等膾炙人口作品的資深演員劉士民，笑侃自己30年前頭髮茂盛、30年後頭髮都光了，30年前開車出門、30年後已能免費搭公車，幽默對比心路歷程；客家相聲創始人的「客家月光姐」謝小玲，則搞笑表示自己說了30年相聲，被友人稱女神，是說不膩的「女神經病」，她感性提到剛開始說相聲，只覺得可以訓練口齒、又能逗觀眾笑，讓她很有成就感，但這條路不知不覺走了30年，自己成了老師、也接觸了其他領域的表演，感覺肩上的傳承使命更重了。

相聲左-謝小玲、右-劉士民。圖／台北曲藝團提供

《藝潤珠圓》於8月5日（六），在「臺中國家歌劇院」登場，展現三十年來的變遷與創新，每段節目演出都扣合一個主題，包括：時事所趨《改行》，看諧教雙霸黃逸豪ˋ陳慶昇演繹相聲演員的斜槓日常，究竟是錢途似錦還是薪光黯淡？致敬王子《坐唱數來寶》，由暴走正太吳胤頡，搭檔鬼馬笑星段彥希上演除竹板快書Battle！時代記憶《聲音鐘》，柳活天后謝小玲、相聲笑帥劉士民，用聲音帶觀眾思奔大時代！原音重現《武墜子》，曲藝萌丁吳思偉、相聲鬼才宋明翰連唱帶打，讓大家爆笑如雷！壓軸音樂評書《楊家魂》，則是北曲獨家看點，邀請臺灣唯一女評書家葉怡均、彈奏全才張士能、笛藝名家侯廣宇，聯合擔綱演出，看說書人靈活切換鬼卒、楊家將、寇準等多種角色、搭配樂器塑造故事情境，精采絕倫！

相聲左-黃逸豪、右-陳慶昇。圖／台北曲藝團提供

為了培養新生代觀眾，節目凡18-21歲青年席次方案，最高可享3折優惠，票券已在OPENTIX兩廳院文化生活網開賣！

詳情可洽02-22345610或台北曲藝團粉專。