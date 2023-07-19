七星潭水上明月 倘佯花蓮海與山 飯店首選

位於七星潭美麗月牙灣的七星潭「水上明月」海景旅店，享受無時無刻將藍海及綠山盡收眼底的度假時光，找回全身心的正能量，必定是最棒的住宿之選。

「奢華，就是一種極致舒適」，是「水上明月」期盼提供給旅人的旅遊住宿感受。享受「海洋天際SPA」，旅人能觀賞清水斷崖的雄偉山脈與峭壁，天氣晴朗怡人的藍色大海及雨天時的壯麗波滔。宛如風景明信片般的窗外景色，旅客都可以在旅店的各處中細細感受太平洋海灣的美麗風景。

小漁村裡的「ISQM國際服務品質認證」飯店

「日常中追尋卓越」，「水上明月」準備了25間風格多樣的海景套房，各自具有專屬的美景、色彩、風格、家俱、頂級寬庭寢具及備品，房內英國Dyson整髮器、美國席夢思夢幻床墊及法國歐舒丹香氛備品，電視娛樂系統提供電視頻道、免費的電影及youtube可讓貴賓觀賞，海景客房都最高品質配置了MITSUBISHI三菱冷暖氣，甚至在浴室內都配置了冷暖風機、日本TOTO智慧馬桶，頂級按摩浴缸，各種極盡寵愛貴賓的設施，讓旅客都能放鬆身心。

寧靜海岸旁的美食好酒時光

旅店提供了早餐，下午茶和晚餐，更可享用威士忌、紅酒來為旅程增添放鬆氛圍。旅店三樓的海景餐廳享用，彷彿置身於海岸旁的花棚下用餐，自然的岩石與花卉、星空的彩繪，香甜美味的蔬果，鮮味十足的海魚, 香盛的牛排及土雞。器皿更使用波蘭手工陶瓷杯與盤，感受味覺與視覺的完美饗宴。用心烹調的套餐料理，讓來到旅店的貴賓，在優雅的環境中，舒適的想用美食，精心點選的食材，特別的跨界美食，都希望讓旅客有飽飽的幸褔體驗。

暑期中的3天2 夜最佳放鬆旅程方案

3天2夜的最佳旅程方案，靜心感受山脈、海洋、和漁船，宛如風景平信片般的窗外景色，旅客都可以在旅店的各處中細細感受太平洋海灣的美麗風景。享用主廚特製早餐、豐香創意晚餐、迎賓茶點、美酒與果汁。讓旅人感受到親臨王室宮廷的住宿體驗。旅客入住時間為當日1500，退房時間1200，住宿時間完整，體驗不打折，讓旅客享受全面且放鬆的度假體驗，悠遊自在的花蓮七星潭山與海之旅。暑假期間旅店提供更多其他優惠方案供貴賓選擇。

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