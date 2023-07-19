挺年輕！國泰人壽徵才瞄準 Y、Z 世代

追求工作與生活平衡的 Y、Z 世代已成為職場主力，國泰人壽「YOUNG 高登計畫」，以透明的薪資與升遷架構、豐富的財務補助、專業的教育訓練，幫助年輕世代邁向百萬年薪，同時還能兼顧理想。

國泰人壽最新推出的徵才影片「混搭你的理想人生」，以剛出社會想要賺大錢又想成為 YouTuber 的新鮮人、無法決定自助餐主菜的 30 歲上班族、準備重返職場但又想兼顧家庭的 35 歲媽媽為例，詳盡刻畫不同的角色，在生活中都面臨了許多理想與現實的選擇，但工作和生活可以混搭，人人都可選擇不妥協的人生。

國泰人壽表示，新世代的人才具備多項工作技能，「斜槓」已經成為新的主流，不必因為工作而要犧牲理想，「可以混搭、何必妥協」。金融保險業具備高度的專業性，同時業務性質工作也不侷限時間與地點，非常適合追求工作與生活平衡、以及多才多藝追逐夢想的新世代。

國泰人壽希望藉由「YOUNG 高登計畫」，發掘出多才多藝的金融保險產品業務人才。YOUNG 高登計畫有明確的薪資及升遷架構，首年最高可領 30 萬元的財務補助、組織財補無上限，讓好人才不必屈就組織框架與經濟壓力，兼顧夢想與工作。透過逐步職級晉升，讓年輕世代能無後顧之憂地挑戰夢想高薪。

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