18家臺灣文創設計品牌 成功布局日本市場

為協助臺灣文創設計相關廠商掌握日本時尚生活商機,由經濟部國際貿易局委託外貿協會執行,以「Taiwan in Design」為主題,集結國內18家優質文創設計品牌業者,於今(2023)年7月13日至18日在日本東京蔦屋家電(二子玉川)辦理首屆「Taiwan in Design Week」活動週,適逢日本夏日「海之日」連假,計有超過萬名消費者參觀。此外緊接在「Taiwan in Design Week」之後於7月18日辦理媒合會,吸引近90家日本商社參與146場洽談,包括BIC CAMERA、Loft、Itoya、蔦屋、(株)三越伊勢丹等大型商社,現場氣氛熱絡,估計商機逼近975萬美元。

貿協表示,日本人口超過1.2億,是全球第三大經濟體,整體消費力強大且多元,消費者對產品的品質、設計和獨特性有著高度的追求,這為臺灣文創設計產業造就了龐大的商機和發展空間。此團18家廠商包含今茂、真鐵、江口、大器、土與本、十本國際、創夏設計、思謀研器、九磨設計、紫伊、璽福創意、比奕、七玖、一樓、澄市、愷締思、星毅等。產品涵蓋文具、禮品、家用品、家具、時尚飾品、香氛和保養品等領域。這次在「Taiwan in Design Week」展出的產品凸顯「創意設計」和「環保永續」兩大核心亮點,迎合日本市場的核心需求。

貿協集合18家最佳的臺灣時尚生活設計產品以Taiwan in Design形象在東京展出。圖/貿協提供

臺灣文創設計產業擁有豐富的創新設計人才和完整的製造產業鏈優勢,Made in Taiwan產品也常屢獲國際設計大獎。本團中的真鐵設計以「MOBELLIO」品牌首次展出甫獲得2023年IF設計獎的「馬鞍椅」,引起日本大型國際物流集團JPR的高度關注,表示非常適合推介給頂級客層;澄市設計的「Douxteel」品牌擁有特殊板金彎折、頂級塗層及拋光等多重技術,其客製產品「鍍金玫瑰花」,此次透過洽談也獲得東京銀座一家以玫瑰為主題的高級選品店Japan Flower Group下單,顯示臺灣設計商品在日本的高端消費市場深具發展潛力。

此外,國際設計獎常勝軍的「TaG」創夏設計新作Tent Acme(便利面紙盒),具備外型簡約、材質環保、功能便利,打樣期間就曾受歐洲買主的青睞,創夏設計表示,透過本次洽談會的媒合,已規劃今年底將於Itoya辦理「TaG」品牌的快閃活動;此外,蔦屋書店文具採購部門也有意於今年10月將「TaG」旗下全品項上架到全日本的蔦屋通路,創夏設計非常看好此次能達到「完勝日本初上陸」的目標。

貿協集合18家最佳的臺灣時尚生活設計產品以Taiwan in Design形象在東京蔦屋家電展示。圖/貿協提供

據本次參團的品牌業者表示,「展示+媒合」的拓銷方式在日本極為可行,本次以為期6天的活動週,讓新品牌及新設計能先在市場上曝光,同時也讓許多買主可以看到現品後再洽談,更有助達到媒合成效。

在全球競爭激烈的市場中,外貿協會持續積極協助文創設計品牌廠商,以「設計力」提升「競爭力」布局國際市場,繼日本之後,下一場將偕同13家卓越的文創設計廠商進軍澳洲墨爾本的「澳洲設計週」。繼續以「Taiwan in Design」形象展現臺灣的優質設計力。

日本文創設計拓銷團相關資訊查詢官網(https://taiwan-pavilion.taitra.org.tw/TIDJP)、FB(https://www.facebook.com/TaiwaninDesign);IG(https://www.instagram.com/taiwan_in_design/)。「澳洲設計週」相關參展資訊查詢(https://reurl.cc/mDpEMW)。