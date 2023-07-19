父親節送禮不落俗套！集雅社精選智能家電 買再送萬元好禮

父親節即將到來，想要盡孝道的你還在為了要送什麼禮物傷透腦筋嗎？年年都是吃大餐、送服飾配件跟鋼筆，現在可以有更好的選擇！百貨通路影音家電領導品牌集雅社精選父親節質感家電，包含智能刮鬍刀、咖啡機，大至電競螢幕、電視、音響劇院組等，就是要給爸爸最好的感恩禮物！8月17日前至集雅社購買最低享62折優惠，還有機會再享最高萬元好禮，讓孝順的子女送禮送到爸爸心坎裡。

父親節送禮選擇多，怎麼挑選才能投其所好且切中爸爸的需求，集雅社家電規畫師針對父親節送禮整理出四大方向，建議送禮前可以針對爸爸的年齡、生活型態、興趣及自身預算做綜合評估。近年送禮除了首選電鬍刀之外也多了更多選項，因此針對上班族推薦送膠囊咖啡機讓爸爸一鍵輕鬆醒腦開啟新的一天，或附有觸控筆的平板及手機，讓需要到處奔波的爸爸可以不用再背厚重的電腦，出差更輕鬆；針對經營有興趣的爸爸，也可選擇在預算內挑選相機、電競螢幕、電視、音響劇院等做設備上的升級；若想要送跟健康護理相關，建議可挑選有智能功能的電動牙刷、沖牙機、按摩椅等，輕鬆維持健康讓爸爸生活更開心。

歡慶父親節，集雅社特別推出父親節獨家優惠，買指定品牌旗艦級電鬍刀獨家送平板、電烤箱等近20000元豪禮，還有咖啡機獨家好禮三重奏，買再享獨家加價購及咖啡膠囊的折扣；家電部份則針對喜愛在家享受影音娛樂的爸爸推出電視及聲霸組合，最高現省6萬元與音響、劇院最低62折等多項好康，讓爸爸享受開心休閒生活。。

集雅社父親節獨家優惠，買指定品牌旗艦級電鬍刀獨家送平板、電烤箱等近20000元豪禮。圖／集雅社提供

即日起至8月17日起歡慶「集雅社家電狂歡生日慶」，包含Panasonic國際牌、SONY台灣索尼、SAMSUNG三星、LG樂金、Philips飛利浦、Nespresso雀巢咖啡等多項品牌指定家電最低62折起，百貨回饋最高滿萬折千，活動期間亦推出家電獨家組合，最高現省6萬元，還有消費滿額送甜甜圈等活動，不用等到周年慶就可以提前享受優惠。

集雅社NESPRESSO全新登場，獨家咖啡機獨家好禮三重奏。圖／集雅社提供

父親節挑選禮物就到百貨通路影音家電領導品牌集雅社，專業的家電規畫師依照需求提供最適合的建議，讓您不再為送禮煩惱。詳情可查詢：https://lihi3.cc/EKWYQ