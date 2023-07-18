『2023富盟盃菁英賽』9/8全國花園球場盛大舉辦 比賽收益透過美國野口醫學研究所用於國際醫學交流

提倡健康高球運動，由富盟數位公司盛大舉辦之【2023富盟盃菁英賽】，預訂今年9月8日在中部極富盛名的全國花園鄉村俱樂部(苗栗縣苑裡鎮石鎮里1鄰1之1號)熱鬧開打，預計當日上午10:00報到，11:00正式開球，報名資格不限，只要有高爾夫基礎，年滿8歲以上即可參加。富盟數位公司秉持健康高球、世界任行理念，邀請熱愛切磋球技的球友們，共同齊聚這場高球盛宴！

【2023富盟盃菁英賽】歡迎即刻報名，報名網址為https://docs.google.com/……/1Iy8dHnOluCzGrUj0f……/edit。目前住宿報名已截止，僅剩當日擊球報名。球友完成報名後將由主辦單位編組，比賽採新新貝利亞方式（18洞中任取6洞不計算成績），計算公式由主辦單位及球場電腦計分系統為準，但具職業選手及教練身分者其成績將不予計算。

打球固然重在球敘健身，但一如球友們參加球隊活動一般，【參加獎】必不可少，這點主辦的富盟數位公司表示，這次球賽【參加獎】將以質以量取勝，包括GOLF高爾夫雜誌客製化個人封面乙本（NT$1,500）、杜克H－360°全方位光譜防曬水凝膠（NT$1,500）、貝克漢擊球券（NT$1,000）、目倍果－木鱉果晶亮凍保健品（NT$1,500）、全久泰球梯一組（NT$300）、廊香咖啡五包裝（NT$1,000）、GOLF高爾夫雜誌一年份共八刊（NT$2,480）、B&G德國農莊Tea Bar禮盒一盒（NT$2,750）、倫士度L’UCIDO 30ml沐浴露一瓶以及富盟旅行社行程抵用券（NT$2,500）。

至於比賽獎項，將有參加獎（所有報名參加者）、一桿進洞獎（4個三桿洞）、總桿冠軍（男、女各1位）、淨桿冠、亞、季軍（男、女各1位）、遠距獎（男、女各1位）、NearPin獎、Lucky7獎（1份）、BB獎（1份）、跳獎（逢5）、鷹該有獎（打出老鷹）、很鳥的獎（打出最多博蒂）、帕帕夠獎（打最多Par）、9而酒之獎（桿數尾數是9）、型男靓女獎（男女各1位），以及富盟讓你獎（晚宴摸彩）。晚宴將在全國球場四季廳舉行，如晚宴有素食需求，請於線上報名時註明。

關於球友最矚目的『一桿進洞獎』，這次獎項之多堪稱創歷來這類比賽之最，一口氣涵蓋由各知名廠商贊助之XX10 Prime Royal Edition第5代女性球桿一組(市價NT$345,000)、VULCAIN窩路堅總統系列鬧鈴腕錶乙只(市價NT$268,800)、本間壹球桿一組(市價NT$228,000)、FlorDeCaña 30年甘蔗之花蘭姆酒一瓶(市價NT$51,800)。唯以上獎品均為第一位打入一桿進洞者獲得。(如當日無一桿進洞者，30年蘭姆酒列入摸彩獎項)。此外，富盟旅行社更特別大方贊助【超值一年期限一桿進洞大獎（總價值NT$171,200）】，參加本次活動者皆享一年內一桿進洞四人成行資格:旅遊行程為四國高松五天四場球/限前三名，但需提供球場一桿進洞證明（有效期限為112年9月9日起至113年9月8日止）。

各個名次獎也極有看頭，總桿冠軍（男、女）：遠雄悅來大飯店精緻山景房& JR東日本台北大飯店大都會客房；淨桿冠軍（男、女）:本間壹璀璨二代混種桿&本間壹璀璨二代推桿；淨桿亞軍（男、女）：MIZUNO混種桿& 商閎弱電流身體按摩器；淨桿季軍（男、女）：目倍果濃縮滴粒各1瓶。

好消息是，另有許多贊助商提供精美禮品、陸續增加中。據了解，包括富翌高爾夫、Honma、Avier、新光傑仕堡、JR東日本台北大飯店、力麗集團、高雄花季渡假飯店、遠雄悅來大飯店、UNIX、杜克、大鵬灣酒店、南科贊美酒店、全久泰、富盟旅遊、廊香咖啡、野口醫學研究所、寶神株式會社、群馬精密株式會社、捷德運動股份有限公司、綿春纖維工業股份有限公司、姚大興…等，都還將提供更豐富的獎品。

【2023富盟盃菁英賽】目前住宿報名已截止，僅剩當日擊球報名。如有球賽相關問可逕洽客服專線（02）25035550 # 12王先生；或是加LINE：@fumontaiwan洽詢。