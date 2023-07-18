國寶集團-松崗數位文創攜手資策會 營造Golf Master營造科技高球新體驗

The R&A和體育市場行銷調查（SMS）顯示，在2021年底，全球加入高爾夫球運動五年內成長總數從6,100萬人躍升至6,660萬人。而台灣高爾夫運動人口更以每年15%速度成長，目前已達200萬人以上，且年齡分布有年輕化趨勢。可見高爾夫球運動已從過去人們眼中的有錢人運動日益普及，更加親民化。

高爾夫球場領導業者-國寶集團長期致力推動高球運動全民化，近日旗下關係企業-松崗數位文創攜手資策會合作，結合智慧AI與數據分析技術，成立全新型態的室內高爾夫球運動場域Golf Master，位於交通便利的民生社區，要讓更多高球好者輕鬆享受室內高爾夫的樂趣。嶄新的Golf Master於7月17日起盛大開幕！

李瑞慧教練親自示範使用全台唯一的Putt View裸視擴增實境推桿果嶺，透過即時投影的軌跡指引，協助擊球者快速掌握最佳推桿路徑與力道。圖/業者提供

Golf Master採用國際職業級選手專用的德國Puttview裸視擴增實境果嶺以及WRG室內高球模擬器，提供即時、精準的3D擊球分析和球飛行數據、擊球歷程回放分析輔助，透過精準分析與「AI虛擬專家指導」，直覺化圖文互動教學，快速掌握自身擊球數據狀況，針對擊球者技巧快速提升。

國家A級教練李瑞慧(前排左一)、高球職業好手葉欣寧(後排右三)、台北市立大學王宏宗副校長(後排右五)等高球業界名人，共同見證Golf Master的成立啟動。圖/業者提供

配合Golf Master的盛大開幕，同時因應暑假高度需求來客，首波將開設高爾夫球夏令營，由亞運金牌國手/國家A級教練李瑞慧領軍，帶領四位選手與教練，透過室內模擬器的虛擬環境與數據輔助，與專業科學化的新形態教學課程設計，藉由五天的科技高球學習課程，為孩子打造良好的高球根基。營隊可讓大朋友及小朋友透過遊戲與運動的方式探索高爾夫，藉此提升協調性、專注力、爆發力，更增進同儕及親子互動的學習樂趣！

有關高爾夫夏令營(Golf Master)，報名網址:為https://www.surveycake.com/s/olrn9；Golf Master地點位在台北市民生東路4段133號1樓108室；營業時間為週一至週日09:00〜22:00。Golf Master專屬網址為https://www.golfmaster.com.tw/。