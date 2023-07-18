全新BMW M240i xDrive Track Edition 限量上市

全新BMW 2系列Coupé雙門跑車以俐落的跑格外型搭配靈活的後輪驅動設計，一上市即受消費者推崇，其中M240i xDrive車型更以令人血脈賁張的熱血操駕體驗掀起豪華雙門跑車風潮。迎合追求BMW極致賽車跑魂的車迷，總代理汎德宣布限量導入全新M240i xDrive Track Edition升級M專屬強化套件升級，包含加大前輪剎車碟盤及經過嚴格測試的賽車級強化散熱系統，為M240i xDrive Track Edition，以提供更優異且穩定的性能表現。



M Performance Parts車身飾貼含Power Dome引擎蓋飾貼及車側車身飾貼，打造令人注目的俐落動感外型。圖／業者提供

全新BMW M240i xDrive Track Edition所特採之19吋M雙輻式893型輪圈極具速度感與獨特風格，配備黑色高光澤外觀套件，散發自信而堅定的吸引力；車身與車室空間同時升級之M Performance Parts碳纖維配備，完美彰顯M240i xDrive Track Edition專屬熱血競技跑格。M Performance Parts Power Dome引擎蓋飾貼及車側車身飾貼，俐落線條則是令人目不轉睛。全新M240i xDrive Track Edition建議售價317萬元，全台首批限量20台！