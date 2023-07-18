M2微商城「官方團購主」媒合開團 分銷新團購！

你正在經營電商嗎？！你想要一次與上百位團購主合作來推廣商品嗎？你想讓團主可隨時自行查看開團績效嗎？

微商市場在台灣電商圈越來越火，許多品牌也開始跨足微商分銷，透過微商的影響力帶動整體銷量，而團購就是典型的微商生態，但過往品牌都要一個個與團主洽談，團主也要到處尋找好的商品來開團，雙方再透過人力來核對開團績效，一直缺乏友善的開團平台來媒合店家與團主的合作關係。

電商開店平台『Ｍ2微商城』獨家LINE推薦導購分銷的專利行銷技術，會員用LINE即可輕鬆將商品分享給好友，快速完成推薦關係綁定，該服務自從去年推出後，已獲得上百家間品牌店家的肯定，今年更是鎖定團購市場，與娘子軍合作推出『Ｍ2官方團購主』分銷服務，幫助店家一次串連上百位人氣團主。M2微商城執行長 劉國良 表示：『店家可以隨時設定開團商品與團主互動，團主運用M2多元的推薦機制來分享商品給團友和綁定關係，團主可隨時查看開團業績，包含團友自行回購也都可認列獎金』，如此一來，店家與團主就成為長遠有意義的微商分銷合作關係，而非傳統一次性的銷售關係！

傳統團購與Ｍ2團購服務差別在哪？

傳統團購對團主最大的困擾就是人力作業成本太高，得收錢發貨和整理訂購資訊，更怕團友跳過團主直接跟品牌方買，演變成用低價團購來分斷市場，這對店家不僅破壞了品牌的市場行情，也非健康的銷售模式，但為求共存，導致店家與團主之間存在一種恐怖的平衡。

打破傳統團購跑單幫的框架，M2微商城搭建LINE社群『Ｍ2官方團購主』開團平台，店家可以隨時透過社群與團主發佈開團資訊，團主也可以在社群許願開團商品。娘子軍 頭目 林靜如 表示：『選擇和M2微商城合作，是因為M2系統會綁定廠商、團主跟所推薦的團友，讓團主只要推薦過一次店家，往後團友購買該店家商品，團主都可以拿到分潤，產生相對被動的收入，此外是因M2跟LINE官方的技術整合優勢，讓團主在分享團購商品時，會出現不同於以往的商品預覽畫面，讓團友有更好的消費體驗』，如此一來，團主可以很輕鬆引導團友到店家綁定推薦關係及下單付款，透明化開團推薦流程，系統化績效獎金計算，並由店家處理商品的售後問題，就大大減少團主的人力作業時間與精力，更能專心去經營與團友們的關係。

每月舉辦線上『開團媒合會』一起創造共贏機會！

Ｍ2微商城 執行長 劉國良 表示：『我們發現許多店家產品都很棒，但有時會因為品牌知名度問題，團主在推廣上會望之卻步』，因此為了讓好的產品能獲得團主親睞，M2每月會舉辦一場店家與團購主的媒合會，讓店家能跟團主親自介紹品牌優勢與產品特性，提升團主對品牌的認同及產品信任度，也利於團主在團友們面前更有公信力。也歡迎更多店家以及團主加入Ｍ2微商城的大家庭，一起創造團購新商機！

每個月，M2都會舉辦兩場線上說明會，帶店家快速了解M2的『電商、微商、直銷、直播、門市』的五大整合解決方案，在說明會上，也會舉幾個高含金量的案例與您分享，歡迎報名線上說明會！

M2微商城開店平台 https://m2line.shop