另類18歲成年禮 四個女孩50天徒步環島

小暑過後台灣就像烤蕃薯一樣熱烘烘的，出門在外除非坐在有冷氣的車裡，否則沒有人願意多待半分鐘在太陽底下！四個防曬衣包緊全身，雙肩上揹著10幾公斤的生活行李，剛從高中畢業的華德福女孩，相約從埔心校門口集合前往桃園富岡車站，開始了50天徒步環島，當作給自己的18歲成年禮。

女孩在IG上分享：「我們是Wal客，意思是“Wal”dorf(華德福) 學生Walk台灣；”客”用意是我們歡迎每個想跟我們一起徒步的你們，跟我們走一段路，跟你們聊天，擦出不同火花。」同時註明「因為安全考量不公開行程，若有興趣跟我們走路歡迎聯絡，將與你討論你有興趣的路段或有空的時間呦！認識者可加！」

每天畫下的景緻心情小卡，做為相助者的答謝禮。圖/擷自IG

班導馬漢璋老師表示，50天的環島行程由四名女同學自己規劃，老師及家長負責提醒注意事項並給予支持。她們每人要揹負10公斤以上的行李，每日走20至30公里，由於是第一次走這麽長的時間及這麽遠的距離，體能將是她們面對的最大挑戰。

7月16日出發首日，四名女同學由家長陪同，接下來兩天陸續有同學與她們巧遇，到新竹由一位華德福國中家長提供住宿。鑑於經費有限，她們還準備了露營帳篷、睡袋及炊煮工具，以隨時打算野營夜宿及煮食。馬老師說，由於四個女學生在學期間累積了不少戶外生活經驗，對安全性也有相當的考量，例如手機設快捷鍵可快速尋求警方或家人朋友的幫助；IG分享她們的旅程，但不讓陌生人追蹤…等。

他指出，華德福教育系統與體制內學校的差別，是更注重培養學生探索自身興趣及未來發展，高一有實習課，高二有社會服務，還有對大自然的探索，透過這些活動讓發展出學生選擇未來感興趣職業的思想脈絡。高中11、12年級都設有挑戰課，能培養學生產生自發性的挑戰，因此該校每年都有學生以不同方式來紀念成人禮，今年不僅這四名女孩徒步環島，同班還有兩名男孩也將從墾丁出發環島。馬老師也祝福學生們：「這一趟成年禮旅程，是一個美好、充滿新鮮感的體驗，希望妳們對台灣有更清晰、更好的印象。」

路人的善意，是意料之外的風景。圖/擷自IG

第三天記者訪問四位女孩此次行動的原因？回答是，「從前到台灣各地走看，很多細節沒有注意到，希望能夠特透過這次的徒步之旅、慢慢走，會發現很多被遺漏的細節吧。」對於uncertainty不確定性是否有縝密設想或產生安全方面的顧慮？女孩們回答：「由於在六年級時就去過蘭嶼徒步環島，也有過台中海岸路段的徒步經驗，對安全上並沒有多想。」

走了三天下來，身體感到疲累 ，但心情則是輕鬆， 女孩們說：「有發現很多平常看不到的事物例如大花咸豐草(鬼針草)藏身路旁」、「我們走的速度比預期的更快而感到驚喜也很有成就感」、「對於不認識的朋友給予的善意加油，感到驚喜快樂」。 Z世代少女們會跟台灣這片土地發生擦出什麼樣的火花， 隨著粉絲日增也更加令人期待!