台中創業加盟展21日開展 預計創12億周邊商機

鎖定台中旺盛的經濟發展潛力，以及畢業季後最佳創業時機，台灣連鎖加盟促進協會在7/21-7/24，將於台中國際展覽館，舉辦「2023台中加盟創業大展」，提供有志創業的青年，選擇自己有興趣的產業以及品牌。

幸福水屋成為展場中最吸睛的焦點。圖/幸福水屋提供

此次台中加盟展來到史無前例的最大規模，有將近300格攤位、上百個品牌進駐，預計帶動裝潢設計、原物料、設備器具、廣告行銷等12億元加盟商機，並創造4,100個就業機會，大幅擴張中台灣的商業服務業市場格局。

台灣連鎖加盟促進協會表示，這次台中加盟展力求提供民眾最多元商業模式，以近年熱門的智能販賣以及無人科技為例，就能結合餐飲服務業、洗衣業等不同業態，降低創業主的人事成本壓力；展場甚至還有團購品牌進駐，以低成本碎片經濟創造業外收入；而品牌創新也是永續發展的關鍵，如創立20餘載的「馬蔥餅」，融合在地食材紅糟推出「馬祖炸雞」，包含整套生財器具總共只要35.8萬，為青創族群打造小而美的街邊創業選擇。

作為台中加盟展的指導單位，台中市政府經發局也進駐展場擺設攤位，提供青年創業貸款、創業諮詢等服務，台中市政府就業服務處更鎖定廣大廠商的缺工問題，與台灣連鎖加盟促進協會旗下六家優質廠商，聯手舉辦缺工媒合活動，職缺包含儲備幹部、店經理、手搖飲料店門市人員、內外場服務員、業務人員、廠務人員、行政助理等100個職缺，讓展覽能夠服務到更多元的觀展民眾。

創業加盟展已成為國內最大創業平台。圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

為了因應數位轉型浪潮，台灣連鎖加盟促進協會近年積極建構網路策展平台，讓無法到現場參觀實體展覽的民眾，也有機會透過網站瀏覽心儀的品牌；協會同時力推實體展覽無紙化，以提供民眾免費電子票券為誘因，讓觀展民眾習慣以QR code取代紙本門票觀展，減少資源浪費，為產業永續發展盡一份力。

即日起透過下列連結加入會員，即可免費索取台中加盟展電子門票入場觀展：https://franchiseexplorer.org/fast-get-ticket/rXZmBb