今夏帕泰家五道料理全新上桌 舞動饕客的味蕾

歡慶新菜上市 推出泰奶買一送一優惠

喜愛帕泰家的粉絲又有新選擇囉！今年暑假，豆府集團餐飲旗下受到歡迎的「帕泰家」以舌尖上的泰味之旅為發想，明(18)日端出五道全新料理，讓消費者舌尖也能暢遊泰國，體驗當地正宗美味。連續六年榮獲泰國米其林必比登推薦─帕泰家Baan Phadthai，自2021年進駐台灣後，主打超強泰式炒河粉、泰國道地小吃、甜蜜國民飲品，一舉成為全台饕客心中首選的泰式料理品牌！

經典泰式炒河粉再升級！「帕泰醬湯拌河粉」吃得到Q彈河粉麵＋銷魂湯頭

炒河粉是泰式料理中非常經典的主食，但帕泰家主廚私藏的「帕泰醬湯拌河粉」的絕妙風味，肯定沒人體驗過！帕泰醬湯河粉創意取自泰國經典船麵，融合泰式炒河粉和主廚私藏高湯，所激盪出來的創意火花。18種辛香料製成的星級秘製醬汁搭配Q彈河粉、再放入豆干、炒蛋、豆芽、韭菜、蝦米、花生碎、洋蔥、蘿蔔乾等新鮮食材，以精準火候翻炒帶出獨有風味與層次感，上桌後再淋上酸香味十足的特製高湯。享用前建議先拌一拌，讓Ｑ彈的河粉吸飽湯汁，一口吸入鹹香河粉，嘴裡瞬間爆出滑溜感，美味口感讓味蕾一秒被俘虜。

軟殼蟹帕泰醬湯拌河粉358元，融合泰式炒河粉和主廚私藏高湯，所激盪出來的創意火花。圖／帕泰家提供

最強泰式街頭小吃 涮嘴泰味嫩烤松阪豬搭配泰式辣醬炒魷魚

泰國街頭最常見的小吃就是燒烤，光看小攤販推車上油油亮亮的烤肉，就讓人食指大動！帕泰家把旅泰必吃的街頭烤肉原味呈現，推出「泰味嫩烤松阪豬」嚴選油花分布均勻且不膩口的松阪豬，塗上特製醬料入味，烤到略帶金黃焦脆，口感香脆彈牙，吃起來卡滋卡滋嚼勁十足，油脂的香味沾上主廚特製醬料，散發出鹹甜香氣，讓人忍不住一口接一口。

最強泰式街頭小吃泰味嫩烤松阪豬398元，讓人忍不住一口接一口。圖／帕泰家提供

除了燒烤之外，美味海鮮料理也是讓人留戀泰國一大因素！帕泰家此次推出的「泰式辣醬炒魷魚」就要讓消費者重溫一下，舌尖上的泰味氛圍則嚴選特級新鮮魷魚，經大火翻炒裹上濃稠的正宗泰式甜辣醬汁，入口Q彈帶有嚼勁，是一道色誘味蕾的料理。該道經典料理也是泰式香茅飯的最佳拍檔，濃稠的甜辣滋味，會讓人不知不覺扒完整碗飯。

驚艷感十足「泰北綠椒排骨湯」必喝清單

喜歡泰式料理的朋友一定著迷於泰式辛香料的香氣和酸味，「泰北綠椒排骨湯」則以泰北地區最常使用的青辣椒為基底所熬出的迷人湯品，加入大量辛香料熬出的青綠湯頭，還融合香、酸、辣三種滋味，其中檸檬的酸味、青辣椒的辣勁，更蹦出開胃的清爽感，搭配入口即溶的軟嫩豬軟骨，在嘴中化開，美味讓人驚艷！

「泰北綠椒排骨湯」則以泰北地區最常使用的青辣椒為基底所熬出的迷人湯品，

歡慶新菜上市 連續14天泰奶買一送一優惠

歡慶帕泰家新菜色上市，自7月18日至31日止，民眾只要穿著有大象圖騰服飾，點任一新上市「帕泰醬湯河粉」，即可享加購泰式奶茶或泰式奶綠，買一送一優惠，每日每店限量50杯，數量有限，送完為止。

除此之外，7月18日至8月6日止連續20天，凡店內用餐滿2000元，直接送一本「泰美味5折護照」乙張，包含泰國經典椰子冰淇淋、蝦醬高麗菜、泰北綠椒排骨湯，通通只要5折，即可品嘗最正宗的泰式料理！帕泰家全台門市線上訂位：https://bit.ly/38OLmsr