「國華高爾夫基金會」用行動推廣高爾夫 以首推青少年會員証培養年輕高球族群

台灣高爾夫球場業界各自埋首賺錢，各吹各的調，使得台灣高爾夫產業始終未能成型。有鑒於此，與其乾著急不如付諸行動！作為台灣少數女性且具高球專業知識及管理學背景/學歷的國華體育文教基金會董事長何麗純，身兼北投「國華高爾夫球場」副董事長的她，除了持續努力提升球場各項軟硬體的品質外，在台灣更是難得極力推廣高爾夫運動的業者，她也經常會有許多與眾不同的見解。在她主導之下，國華體育文教基金會偕同北投國華球場，與當下無論是教練、學生、課程都是市占率最高的HOPE高球學苑年輕教練團隊合作，攜手落實創造高爾夫新動態。

有了這樣的好基礎，何麗純副董今年決定主動出擊，首波就創推『國華青少年會員證』 (Junior Golf Membership) 專案，預計8月初啟動，何麗純表示，千萬不要把這會員證看得高不可攀，重點在於，只要青少年們有興趣，就可參與由她親自設計的青少年高爾夫 (Junior Golf Pass) 課程，同時通過 HOPE年輕教練團執行授課及考核，只要通過課程及考核，便可享有在國華球場的青少年優惠價格（Junior Rate），費用不高，青少年更樂於下場，甚至可以邀集同好一起，高球愛好者從年輕培養起，無形中讓高爾夫運動形成正循環。

北投「國華高爾夫球場」副董事長的何麗純（中）與HOPE高球學苑年輕教練團隊合影。圖／業者提供

何麗純副董事長說，教球經驗豐富的HOPE高球學苑的年輕教練團隊，除了傳授球技，也會向青少年球友教導正確的球品及價值觀。加上國華球場每來一位客人，球場便捐50元給基金會作為推廣Junior membership的第一桶推廣基金，為青少年接觸高球運動做最直接的回饋。

何麗純期待更多青少年有機會接觸這項迷人的運動，同時也支持家長對子女多元發展的理想和選擇，她期望以基金會、球場、學苑三方資源的密切合作下，在台灣高球產業創造新氣象、新生態，讓高爾夫運動也可成為青少年升學的加分項目之一。「國華高爾夫文教基金會」將持續秉持推動高球運動年輕化前進，並朝更活潑創意、多元的走向持續努力。另外，為求與時並進成長，國華球場也極力地推動數位化服務及管理，提升各項軟硬體的品質，期待更多Z世代的年輕人能有投入高爾夫產業的動機，並朝產業年輕化的目標繼續前進，攜手創造全新的台灣高球產業生態。